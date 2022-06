Noord viert een feestje voor iedereen in de wereld van nu

We zijn op de eerste editie van het Colourful Noord Festival in de tuin van de Tolhuistuin. Er zijn 25 kramen van allerlei ondernemers uit Amsterdam-Noord, muziek en dansworkshops, kinderactiviteiten, mensen kunnen hun eigen shirts versieren en natuurlijk zijn er ook een springkussen en een suikerspinstand. Het is lang geleden dat ik zo veel verschillende Noorderlingen tegelijk op één plek samen heb zien komen en het niet geforceerd of gedwongen voelde. Alles klopt.

Dat is natuurlijk te danken aan de locatie en de mensen van de Tolhuistuin. Maar vooral aan Ellen Brudet, oprichter en eigenaar van Coloured Goodies. Ellen geeft Noord niet alleen kleur, ze geeft het ook kracht.

Dat doet ze sinds jaar en dag vanuit de Van der Pekstraat. Eerst op de markt en inmiddels in misschien wel de allerleukste winkel van heel Amsterdam. Ze bracht als een van de eersten in Europa diversiteit in speelgoed en verhalen.

Coloured Goodies is in haar eigen woorden: “Poppen waar eenieder zich in kan herkennen. Niet alleen poppen met verschillende huidskleuren, maar ook poppen die een weerspiegeling zijn van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking of personen met een huidaandoening. Zodat alle kinderen weten dat ze prachtig zijn zoals ze zijn.”

Zo lang als ik me herinner, heeft Ellen naast haar eigen winkel andere mensen en ondernemingen ge-support en een podium gegeven. Ze was dit jaar niet voor niets genomineerd voor de Amsterdammer van het Jaarprijs. Ook al had ze die erkenning natuurlijk al jaren geleden moeten krijgen.

Toen ze hoorde van de nominatie, huurde ze alvast Eetcafé Van der Pek af om te vieren dat ze had gewonnen. Ze werd uiteindelijk tweede. Maar feestje afblazen en zuur doen? Niks voor Ellen. Het feestje ging twee keer zo hard door én ze nodigde winnaar Jason Bhugwandass uit, aan wie ze vervolgens een deel van haar speech opdroeg.

Dat is Ellen. Een echte strijder. En dat is wat ze doet. Andere strijders laten shinen. Vóór corona organiseerde ze jaarlijks een groot evenement in Noord voor Black-Owned Businesses. Nu is er dan het (hopelijk jaarlijks terugkerende) Colourful Noord Festival.

Verschillende nationale en internationale grootheden weten inmiddels haar kleine, maar fijne zaak te vinden en hebben hun kinderen al gezegend met poppen, kleding en boeken die de wereld anno nu vertegenwoordigen. Wat de uiteenlopende activiteiten en ondernemers op deze eerste editie van Colourful Noord samen verbeelden, is alles waar Ellen voor staat: liefde en solidariteit. Precies wat we nu, niet alleen in Noord, maar in de hele wereld, nodig hebben.

Deze middag is het even spannend of de weergoden willen meewerken, maar zelfs die durven Ellen niet te dwarsbomen. En terecht. Heb je het gemist? Ga snel langs de winkel. Daar is het dagelijks feest.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.