Noord heeft de potentie een voorbeeld te zijn voor de rest van Amsterdam

Als puber liep ik regelmatig rond op het Buikslotermeerplein, ofwel Grote, om de verveling voor te zijn. Van eindeloos cd’s luisteren in de Free Record Shop, fantaseren over sneakers in de Footlocker, staren naar merkkleding in The Factory, snoep proeven in de Jamin tot friet eten bij Puntje. En af en toe toch klimmen op de krokodil tegenover Cool Cat, ook al was ik er al lang te groot voor.

Natuurlijk werd er ook gevoetbald, gebasketbald en gehangen bij ons in PvG, maar de echte speeltuin was het winkelcentrum. Ik hing er vaak rond met vrienden. We liepen het hele stuk meerdere keren op en neer, van de C1000 tot de Albert Heijn en weer terug.

Na school was het gebruik om eerst naar Grote te gaan voordat we naar huis gingen. Elk rondje kwam je weer een andere vriend of klasgenoot tegen, afkomstig van Waterlandplein en de Banne tot Tuindorp Oostzaan en Molenwijk. Als we een klassen­uitje hadden, werd er eerst gegeten bij het Wokrestaurant alvorens we naar de bowling gingen. Elk weekend haalde ik op de markt bij de Iraanse meneer Brylcream Original Hairdressing voor m’n vader zodat zijn haar er fris en glimmend uit zag. Die meneer staat er godzijdank nog steeds. En toen ik later m’n rijbewijs haalde, gingen we dat traditiegetrouw vieren in Café Bascule.

Als ik alleen was in het winkelcentrum, ging ik het liefst naar Boekhandel van Noord. Dan probeerde ik zo onopvallend mogelijk de Breakout en de Hitkrant uit te lezen. Later zou ik er mijn eigen boeken signeren. Veel winkels en marktlui zijn met de jaren verdwenen, maar de boekhandel staat er nog. Deze week mocht ik hem heropenen.

Het Buikslotermeerplein was altijd al het hart van Noord, laat nieuwe marketeers je niks wijs maken. Ook al is het populair om karakteristieke plekken zoals de Bowling lelijk te vinden en te klagen over ‘verloedering’ en leegstaande winkels, dit winkelcentrum en vooral de omliggende wijken hebben alle potentie om een voorbeeld te zijn voor de rest van Amsterdam in hoe de solidaire stad eruit kan zien. Dat begint met bewoners mee te laten ontwerpen aan de toekomst van het Buikslotermeerplein. Vervolgens met het behoud van kringloopwinkel De Lokatie en de Bowling als een publiek gebouw, waar jong en oud terecht kunnen voor zowel sociaal-maatschappelijke vraagstukken als voor kunst- en culturele programma’s. Niet tijdelijk, maar permanent. En als er meer kunst- en cultuurplannen worden gemaakt voor het Buikslotermeerplein, moeten die in dienst staan van de bewonersemancipatie, niet enkel voor de tijdelijkheid om uiteindelijk toch de stedelijke ontwikkeling aan te jagen en prijzen van vastgoed op te drijven.

Laten we voor één keer het goede voorbeeld geven in Noord. Nu is de tijd.

