Ik was een tijd niet in de badkamer boven geweest.

Tot ik er een stapel opgevouwen handdoeken ging wegleggen en de deur opendeed.

Alsof ze er een uurtje geleden nog had huisgehouden.

Handdoeken over de wasbak, onderbroeken en hemdjes in de hoek op de grond. Potjes en tubes onder de spiegel, uiteraard zonder dat de deksels en doppen er weer waren opgedraaid.

Losse tampons.

Een rol wattenschijfjes in de vensterbank. Een streep rood-wit-blauwe tandpasta in de wasbak. Vingerafdrukken op de spiegel.

In de hoek een bijna lege zak ribbelchips, naturel.

Een Tracey Emin-installatie.

Jongste Dochter.

Vier weken zit ze nu op dat Benedenwindse Eiland.

Nog vier te gaan.

Nooit heb ik haar zo lang niet aangeraakt. Gehoord heb ik haar wel, al miste ik haar eerste telefoontje.

Het voicemailbericht: “Papa, het is heel leuk hier, en er zijn heel veel happy hours.”

Gezien heb ik haar ook, want we videobellen geregeld. Ze vertelde enthousiast over het vrijwilligerswerk, en ik was er live bij toen ze me het huis liet zien waar ze verbleef. En ze het balkon opliep en de deur achter haar in het slot viel.

“Pap, wat moet ik doen, ik heb geen sleutels en mijn telefoon ligt binnen,” riep ze paniekerig.

“Rustig blijven,” riep ik.

Ze moest heel hard lachen. Gieren, hand voor haar mond.

“Dat was een grapje, pap, ik kan zo iemand roepen hier.”

Vorige week kwam ik erachter dat ik al een dag niet aan haar gedacht. En volgens mij was dat al eerder gebeurd. Ik wist niet of ik me daar slecht over moest voelen.

Waarom was ik zo lang niet in de badkamer boven geweest? Ik vond het al lastig op haar slaapkamer te zijn, waar alle sporen van aanwezigheid waren uitgewist. Was ik bang om ook een keurig opgeruimde badkamer te vinden?

Ik genoot heel erg van wat ik zag.

“Het is maar twee maanden,” zei iemand tegen me, “die van mij heeft een halfjaar door Zuid-Amerika gereisd. Daar heb ik weken niets van gehoord.”

Ik ging niet zingend en springend over straat.

Ik legde de handdoeken in de open kast.

Ik liet het stilleven het stilleven, al moest ik mezelf heel erg bedwingen de doppen en de deksels niet op de tubes en de potjes te draaien.

Ik begroef mijn gezicht in de roze handdoek die ze gebruikt voor haar haar.

Zondagavond appte ze een zonnige foto. Ze zat met een grote groep naar de wedstrijd van het Nederlands elftal te kijken. Onder palmbomen. Ze was al heel erg bruin. Ze lachte. De vrolijkheid, het plezier spatte er vanaf.

Opeens werd de foto wazig.

