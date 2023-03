Nooit eerder zag ik zo veel eerste keren om me heen als bij de vrouwenklassieker

Van 17 september 1983 herinner ik me álles. De tramrit met lijn 16. De chocomel. Het drukke Stadionplein. Het knarsen van de draaihekken. De geuren. Het geluid van schoenen op betonnen traptreden. De eerste blik over het randje. Het felle groen (veel feller dan ik me had ingebeeld) van het natte speelveld, glinsterend in de regen. De aanblik van de Ajacieden, in het echt. Het klaterapplaus. De eerste keer dat vanachter het doel ‘Ajax, Ajax’ werd gescandeerd.

Elke voetballiefhebber herinnert zich zijn versie van dit universele verhaal en elke voetballiefhebber raakt, op latere leeftijd, plaatsvervangend ontroerd bij de aanblik van een kind dat de sensatie van de eerste keer ondergaat. Je weet wat het voelt: een overweldigend wauwgevoel dat dat hoofd nooit meer zal verlaten.

Nooit eerder zag ik zo veel van die eerste keren om me heen als zaterdag bij de ‘vrouwenklassieker’. Nooit eerder waren er zo veel meisjes. Met het hele gezin naar Ajax 1? Vind maar eens vier plaatsen naast elkaar. Zaterdag kon het – en honderden gezinnen grepen hun kans. Duizenden eerste keren.

Nog ontroerender was de wetenschap dat het wauwgevoel in dit geval van twee kanten kwam: niet alleen de meisjes op de tribune keken vol ontzag naar de zich vullende tribunes, de Ajaxvrouwen deden hetzelfde. De meisjes keken met grote ogen naar de Ajaxvrouwen, de Ajaxvrouwen keken met grote ogen terug naar 33.742 toeschouwers – volgens een grote advertentie van de sponsor in Het Parool van maandag.

Twee Ajaxwedstrijden in de Johan Cruijff Arena in één weekend. Mooiste doelpunt? De 1-1 van Ashleigh Weerden, al had ze misschien een voorzet in gedachten. Spectaculairste redding? Sorry, Jasper Cillessen, die was van Feyenoords Jacintha Weimar in de 93ste minuut, op de boogbal van Rosa van Gool. Daardoor wonnen de Ajaxvrouwen dus niet, maar in dit voetbalverhaal is dat maar een detail.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.