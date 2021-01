Nooit eerder stal ‘paarse panter’ Onana zo de show

Sinds zijn officiële debuut in Ajax 1 (20 augustus 2016) zagen we André Onana keepen in het geel, groen, blauw, zwart, grijs, oranje, rood en weet ik welke kleuren nog meer, maar nooit eerder stal hij de show zoals zondag in Sittard, waar de groene grasmat werd omzoomd door een slagroomrand van sneeuw, de zon scheen en Onana verscheen in een knetterpaars tenue met fluorescerende gele accenten.

Hij oogde onpasseerbaar (dat Fortuna hem toch passeerde, is een detail).

Ik moest aan Stanley Menzo denken, Neêrlands koning van de kleurige keeperstrui, voordat de Mexicaan Jorge Campos in de jaren negentig de mondiale generalissimo van het genre werd.

Menzo had een keepers­truienfilosofie. In zijn biografie, die op 23 maart verschijnt, zal hij nog eens vertellen hoe hij met keeperstrainer Frans Hoek felle kleuren koos tegen tegenstanders met goede afstandsschutters, omdat ze dan onbewust geneigd zijn op de keeper te mikken, maar juist onopvallende tinten tegen tegenstanders met snelle aanvallers, zodat die de uitlopende doelman iets minder snel in zicht kregen.

Menzo wilde truien waarin hij breder leek, met ingenaaide borststukken van schuimplastic, met als extra voordeel dat de bal minder hard van de borst afstuit en je dus een fractie van een seconde extra hebt om hem te klemmen.

Hij was een perfectionist, een bezetene die zichzelf geen zielenrust gunde. Hij maakte klassiek geworden fouten op sleutelmomenten: twee bij zijn Oranjedebuut, een van zijn borst stuitend schot als inleiding bij het staafincident, een ‘volleybalgoal’ tegen Auxerre. Dan zag je hem sterven tussen de palen, de blik ten hemel. Zijn theorieën kregen er iets wanhopigs, iets neurotisch van.

Dat heeft Onana nou nooit. Die oogde in het vlammend violet als een funky cat in de Limburgse winterzon. Alleen een zonnebril, een discolichtshow en de groove van Saturday Night Fever uit de luidsprekers ontbraken nog. Niet onpasseerbaar, wel onaantastbaar: de paarse panter, de purperen poema uit Kameroen.

