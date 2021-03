Nog zo’n masculiene liefhebberij: de houtkachel ligt onder vuur

De 21ste eeuw is tot nog toe niet echt de eeuw van de binaire man. De kroegen zijn dicht, op de voetbaltribune mag alleen worden gefluisterd en ronduit verontrustend is de verschijning van het ene na het andere boek waarin wordt uitgelegd dat de man helemaal niet overbodig is, maar een onmisbaar onderdeel van een vitale samenleving.

En nu ligt ook de houtkachel onder vuur, nog zo’n masculiene liefhebberij. De sfeervolle vuurkorf in de tuin blijkt een verspreider te zijn van enorme hoeveelheden fijnstof, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten zelfs vergelijkbaar met de uitstoot van een vrachtwagen gedurende een rit van 450 kilometer. En drie maal raden welke sekse daar achter het stuur zit, vrolijk zingend over de vlam in de pijp.

De geestdrift waarmee de moderne pyroman een vuurtje stookt, is rechtstreeks terug te voeren op de ontdekking van het houtvuur door de homo erectus, een miljoen jaar geleden. Het is kunststukje waar mannen vandaag de dag nog steeds collectief trots op zijn, zoals dat ook geldt voor het doelpunt van Marco van Basten in München en de gitaarsolo van Don Felder en Joe Walsh in Hotel California. We doen die dingen allemaal samen.

Maar die vindingrijke homo erectus blijkt achteraf dus de aanzet te hebben gegeven tot mondiale milieuvervuiling op grote schaal. Ook dat is voor veel mannen een herkenbare situatie. Je denkt iets bijzonders te hebben verricht, staat glunderend klaar om de complimenten in ontvangst te nemen en het volgende moment word je uitgekafferd door een boa met een bonnenboekje.

Het stadsbestuur is inmiddels samen met de GGD een campagne gestart om de burger te waarschuwen voor de gevaren van houtstook. Actiegroepen dringen aan op een verbod van houtkachel, vuurkorf en zelfs de houtgestookte pizzaoven, maar dat ligt ingewikkeld, niet in het minst omdat Amsterdam zelf net het pad heeft geëffend voor de bouw van een reusachtige houtkachel in de vorm van de biomassacentrale bij Diemen.

Over dualiteit gesproken: tegen de komst van die installatie werd massaal geprotesteerd op het nabijgelegen IJburg, en laat dat nou ook net het gebied zijn waar volgens de GGD in de stad de meeste overlast door houtstook wordt ervaren. De IJburgers willen geen biomassaverbranding in their backyard, maar in hun achtertuin steken ze na afloop van de protestmars enthousiast de brand in de vuurkorf.

Of is er een andere oorzaak? Het afgelopen jaar startte de universiteit van Utrecht onder leiding van een omgevingsepidemioloog op IJburg een burgerwetenschapsproject over houtrook. Vanaf dat moment begonnen ook, voor het eerst, klachten binnen te druppelen bij de gemeente. Kan het zijn dat de wetenschap dit suffende kacheltje heeft opgepookt? Hard bewijs ontbreekt vooralsnog, maar waar rook is, is vuur.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.