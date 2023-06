Nog nooit had hij een vrijpartij geweigerd; het maakte haar bedroefd en onzeker

Ze kon het niet geloven dat hij thuis was. Dat hij eerst naar zijn ouders was gegaan, begreep ze. Zijn moeder betekende altijd al alles voor hem, zijn vader, die precies op hem leek, was meer een binnenvetter.

Nu was hij bij haar. Gedoucht, nette nieuwe spijkerbroek, een overhemd dat hem ruim zat want hij was erg vermagerd.

“Zullen we…” begon ze, “zullen we gewoon in ons bed gaan liggen?”

“Nee… Misschien straks,” zei hij.

Het antwoord maakte haar bedroefd en onzeker. Nog nooit had hij een vrijpartij geweigerd. Misschien vond hij het vervelend dat zij ermee was gekomen, maar hij had zo vaak verteld dat hij er enorm naar verlangde. Ze wilde ermee tonen dat ze ook behoefte had aan hem.

“Wil je dan een biertje?”

Hij knikte.

Ze liep naar de koelkast en vroeg zich af wat ze tegen hem moest zeggen. Hij was anders geworden. Logisch. De oorlog had alle mensen veranderd. Fysiek en psychisch.

Ze zette het biertje voor hem klaar. Hij had het niet echt opgemerkt want hij zat naar zijn telefoontje te kijken.

“Gaan we… Ga je vanavond naar het café?”

Hij hoorde het niet en zij durfde de vraag niet te herhalen.

De oorlog, zo begreep ze, zou ook van invloed zijn op hun verhouding. Als hij straks weer werd opgeroepen, zou hij weer naar het front worden gestuurd. Dat wilde hij zelf ook.

Het was, terwijl hij met iemand aan het appen was, alsof de grimassen op zijn gezicht een voorschot namen op de ouderdom. Om de een of andere reden beangstigde haar dat.

Zijn gedrag maakte het in elk geval onmogelijk om wat woorden te wisselen. Ze kreeg zelfs het gevoel dat hij haar moeilijk kon verdragen.

“Ik ga naar bed,” zei ze, “het zou fijn als je zo komt…”

Even keek hij op.

“Ja… ja,” zei hij.

Ze kleedde zich uit en ging tussen de lakens liggen. Het was nog lente en ze kon door het raam de groene bomen aan de overkant zien.

Hoe kan ik hem in godsnaam helpen, vroeg ze zich af.

Ze wilde, naakt zoals ze nu was, naar hem toe lopen en hem hartstochtelijk kussen. Alles voor hem doen wat hij vroeg. Maar vermoedelijk wilde hij niets.

Ze had behoefte hem te verzorgen, hem lief te hebben. Maar er moest iets zijn. Hij moest iets tegen haar zeggen. Een paar woordjes maar.

Ze viel in slaap.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

