Nog heel even voor deze koters pubers zijn en zullen stinken als bunzingen

“Juf? Moet ik bij scène twaalf van links opkomen?”

“Juf, ik ben mijn kostuum vergeten.”

“Juf, welke scène doen we?”

Ze noemen me juf, al ben ik het niet. Maar de afgelopen weken stond ik zo vaak voor de klas dat ik voor hen deel uitmaak van het docentengilde.

Het zijn de weken van de laatste keren. Een laatste schoolreisje, een laatste dansfeest, de laatste dagen lunchboterhammen smeren. Het bedrukt me. Melancholie kleeft als kauwgom onder m’n schoen.

Ik was nooit goed in afscheid nemen. Is het daarom dat ik heb aangeboden de groepachtmusical te regisseren? Urenlang snuif ik de geur op van kinderzweet in de gymzaal, wetende dat het nog maar heel even duurt voor deze koters pubers zijn en zullen stinken als bunzingen.

Nu ruiken ze nog naar roosjes. Ik kijk naar ze, merk hoe ik dichterbij mag komen naarmate ik vaker met ze repeteer. Ze zijn prachtig in hun openheid waarmee ze schreeuwen over schooladviezen, ver­keringen, ongesteld zijn of elkaar scha­terend uitschelden voor ‘balzakje’. Ze zijn minstens even mooi in hun geslotenheid. De zenuwen die ze niet benoemen, de ­verbazing waarmee ze zichzelf en elkaar bezien.

Er zit nog kind in hun gezichtjes. Maar de volwassene schemert er al voorzichtig doorheen. Babywangen smelten weg, lichamen worden hoekiger of krijgen juist rondingen, alsof de natuur ze langzaam beeldhouwt.

Oei, ik groei! is een wereldberoemd opvoedboek dat ouders leert dat gedragsveranderingen van hun baby of peuter doorgaans door een sprongetje worden veroorzaakt, een groeispurt die het kind zelf amper kan bijbenen. Mijn exemplaar ben ik allang kwijt. Dat terwijl ik de sprongetjes van mijn tieners nu zelf niet kan bijbenen.

Meegroeien met je kinderen blijft het lastigste wat er is. Als ze klein zijn en poppetjes van hun eigen poep kleien, wil je ze wel groot kíjken. Maar nu ze groot zijn, verlang ik naar een krimppil.

Zo is de natuur echter niet bedoeld. En terecht. Dat realiseer ik me als ik een paar uur voor de grote schoolavond op de begrafenis sta van de beste vriendin van mijn moeder. ALS sloopte haar arme lichaam. Speeches wilde ze niet, in plaats daarvan heffen we op haar verzoek ons glas. Op elkaar. Op haar. Op een rijk bestaan. Als ik wegga, schalt Ramses ­Shaffy uit de speakers. ‘Méns, durf te leven!’ Haar eigen afscheidsvoorstelling.

En dan snap ik het. De weemoedkauwgom lost op onder mijn zool. Leven is groeien, niet krimpen. Leven is veranderen, niet stilstaan.

Die avond zijn ze er, allemaal, sommigen meer tafellaken, anderen juist servet. De onzekerheid weggeduwd door bravoure. Want dit is hun moment. Nu moet het gebeuren. En het gebeurt. Zelfs dat ene diepverlegen meisje dat tot nu toe slechts op fluistertoon dorst te repeteren zet plots een keel op en zingt. Uit volle borst. Mijn zoon host en doet de polonaise bij het slotlied. Ik slik. Ik haat afscheid nemen, maar doe het toch. Afscheid van hun klein zijn. En zachtjes mompel ik vanuit de coulissen: ga maar. Méns, durf te leven.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.

[streamer]

Meegroeien met je kinderen blijft het lastigste wat er is