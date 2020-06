Net als AZ en FC Utrecht krabt ook sportminister Martin van Rijn zich achter de oren. Wachten de twee clubs al maandenlang op inhoudelijke verklaringen voor de door de KNVB genomen besluiten, hetzelfde overkomt nu de bewindsman. De voetbalbond heeft in Den Haag het zogenaamde Deltaplan gepresenteerd, met daarbij het verzoek de profsectie met maximaal 140 miljoen euro te compenseren voor de coronaschade. Probleem is alleen dat een gedegen onderbouwing ontbreekt.

De tweede misser van directeur Eric Gudde & co in Den Haag. Eerder ging het al fout toen de KNVB op het Binnenhof een bedrag van 400 miljoen euro liet vallen. Later meldde premier Rutte dat daar wel een plan aan gekoppeld diende te worden. Waarna VVD-topman Klaas Dijkhoff in het gat dook en zich met de leus ‘KNVB kom met een plan!’ als een boegbeeld voor de profsectie presenteerde.

Nog altijd straalt het betaald voetbal geen eenheid uit. De nasleep van een schrijnend gebrek aan communicatie tussen de KNVB en de 34 stakeholders. Met een reeks rechtszaken en bij de Europese voetbalunie (Uefa) gedeponeerde klachten als resultaat, omdat de KNVB wekenlang niet zou bewegen nadat de coronacrisis zich in alle heftigheid had aangediend. Een situatie die vooral door Ajax en in mindere mate door Feyenoord en PSV scherp werd ingeschat, waardoor de traditionele top 3 zich als kompas aandiende waarop de dolende Gudde ging varen.

Het geeft ook aan hoe groot, qua governance en professionaliteit, het gat met de Premier League en de Bundesliga is geworden. Wie de vuistdikke handleiding voor de Premier League doorspit, ziet dat de Engelsen aan werkelijk alles hebben gedacht. Zoals strenge regels en sancties omtrent het benaderen van jonge spelers die bij andere clubs worden opgeleid. Terwijl in Nederland de opleiding de levensader voor veel clubs is en hierover een herenakkoord bestaat, heeft Ajax zich er zonder consequenties aan kunnen onttrekken.

Nog een voorbeeld. De Bundesliga en de eredivisie hebben Derbystar als balsponsor. Alleen conformeert Bayern München, waar Adidas een van de hoofdsponsors is, zich daar wel aan en is er in ­Nederland een uitzondering gemaakt voor ‘Adidasclubs’ Ajax en Feyenoord.

Verder gaat het programma FOX Sports Eredivisie Comeback vanaf 1 augustus dagelijks twee oefenwedstrijden uit de eredivisie uitzenden. Dus ruim zestig duels, maar over de bekerfinale FC Utrecht − Feyenoord wordt met geen woord gerept.

Nederland is nu in Europa de uitzondering op de regel. Nadat ook België, Frankrijk en Schotland met de competitie waren gestopt, hebben die landen de bekerfinale wel geactiveerd. Op 1 augustus wordt FC Antwerp – Club Brugge gespeeld, wachten Olympique Lyon en Paris Saint Germain op een speeldatum en worden in Schotland de twee halve finales en finale gespeeld zodra de situatie dat toestaat.

En de KNVB? Die staat erbij en kijkt ernaar.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

