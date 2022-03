Nilüfer Gündogan wordt de hand boven het hoofd gehouden: bij een man was dat nooit gebeurd

Dertien mensen meldden zich sinds februari bij integriteitsbureau Bing met klachten over Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan, de nummer twee van de partij Volt. Volt had Gündogan geschorst als lid van de fractie wegens klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en het bureau gevraagd om onderzoek te doen.

Partijleider en fractievoorzitter Laurens Dassen had het over handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie. Gündogan vocht haar schorsing aan bij de rechter, die haar al snel gelijk gaf. Dassen maakte de schorsing ongedaan en bood Gündogan excuses aan, die hij terugnam nadat sommige slachtoffers hun verhaal deden in NRC. Toen bood hij excuses aan vanwege zijn tekortschieten in het tijdig aanpakken van het gedrag van Gündogan, in plaats van het oneindig te tolereren.

In de anonieme verklaringen wordt Gündogan grillig en onberekenbaar genoemd. Ze had op borrelavonden naar verluidt regelmatig last van een kwade en vooral ook een nietsontziende geile dronk. Ze zoende mensen ongevraagd in hun nek, verzocht ze om seks met haar te hebben, sloeg een minderjarige op de billen en had regelmatig woedeuitbarstingen en schold dan mensen uit. Ze zei tegen collega’s dat ze te mager waren of juist te dik en moesten afvallen en vertelde één collega dat ze er onverzorgd uitzag. De medewerkers waren het er daarom unaniem over eens: zij zouden vertrekken als Gündogan terug zou keren.

Deze week zette Volt haar officieel uit de Tweede Kamerfractie van de partij. Zelf stemde ze tegen, per brief, maar omdat ze in de driekoppige fractie in de minderheid was, maakte dat niet uit.

Het onvoorstelbare is dat ze van meet af aan enorm van leer is getrokken: er loopt een aangifte van smaad en laster tegen de slachtoffers die zich hebben beklaagd over haar buitensporige gedrag. Iedereen liegt en iedereen heeft ineens verhalen verzonnen uit pure rancune, zij is zich van geen kwaad bewust.

Deze maand zat ze met haar advocaten Geert-Jan en Carry Knoops bij Jinek aan tafel. ‘We hebben de aangifte niet teruggetrokken, maar uitgebreid,’ vertelden ze trots. Een soort Poetinmentaliteit: escaleren waar je moet de-escaleren.

Een hoogst ongemakkelijke situatie; wat heb je dan een onvoorstelbaar ego. Aangezien dit het geval is en zij haar zetel wil behouden, kan het niet anders dan dat de partij zal lijden, en dat al doet, onder deze soap.

Maar het allerergste is dat Gündogan in de publieke opinie en op Twitter verdediging en ongegronde sympathie geniet; ze zou een mondige vrouw van kleur zijn die ‘terugvecht’. Aan de talkshowtafel wordt het vuur haar nooit aan de schenen gelegd.

Zouden we ook zo reageren als het hier ging om een man? Ik weet zeker van niet.

