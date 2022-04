Nieuwe motor voor de Britse economie is ook relevant voor Nederland

Herinnert u zich nog de fantastische voorspellingen die Boris Johnson deed voor als Engeland zijn lidmaatschap van de Europese Unie zou opzeggen? Ontdaan van alle beperkende regeltjes uit Brussel zou het Verenigd Koninkrijk een geweldige economische groei doormaken en het Singapore van de westerse wereld worden.

Nu, ruim een jaar na de brexit, ziet de wereld er toch anders uit. Toegegeven, de onmiddellijke rampscenario’s van enorme tekorten in de winkels en opstoppingen voor de Kanaaltunnel zijn uitgebleven, maar de Britse economie zakt steeds verder weg en de export naar Europa is nog maar een fractie van wat het ooit geweest is.

Engelse warenhuizen, zoals Marks&Spencer sluiten overal in Europa de deuren omdat aanvoer van producten uit het Verenigd Koninkrijk onrendabel is. De Britse auto-industrie is nog net niet ingestort want met een lastminutedeal met de EU werden exporttarieven op auto’s voor een tijdje voorkomen, maar die periode komt binnenkort ten einde. En tot overmaat van ramp is alle verfoeide Brusselse regelgeving inmiddels vervangen door nieuwe regeltjes uit Londen die nauwelijks te onderscheiden zijn van de EU bureaucratie.

Toch is er één bedrijfstak waarmee de Britse economie op volle toeren draait en dat is bedrijvigheid als spin-off van de Engelse kennis- en innovatiesector. In het gebied van de ‘gouden kennisdriehoek’ tussen Oxford, Cambridge en Londen zijn inmiddels 3700 bedrijven ontstaan, vooral op het gebied van techniek, natuurwetenschappen en biomedische kennis, die werk bieden aan meer dan twee miljoen mensen.

Die bedrijven leveren een onevenredig grote bijdrage aan de Britse economische output en werken als een magneet voor grotere bedrijven zoals farmagigant AstraZeneca, dat voor een miljard pond bij Cambridge een nieuw researchcentrum heeft gevestigd.

En wat in Engeland kan, zou in Nederland ook moeten kunnen. Nederland is op dit moment binnen Europa één van de sterkste wetenschappelijke landen en voor elke euro die we aan Europese wetenschapsprogramma’s betalen komt anderhalve euro terug. Dankzij het Britse vertrek uit de EU is Nederland nu koploper bij het verwerven van prestigieuze Europese subsidies.

En ook in Nederland is al succesvolle economische activiteit rondom universiteiten, zoals het Science Park in Amsterdam, Brainport rondom de TU Eindhoven, of de enorme Leidse bioscienceomgeving. Het verder stimuleren van die ontwikkeling zou wel eens de krachtigste aanjager van de economie in de komende decennia kunnen zijn, nu landbouw en industrie vanwege steeds strengere milieu-eisen toenemend onder druk staan.

Er is zeker ruimte voor verdere groei in Nederland van dergelijke bedrijvigheid, want ondanks een mooie derde plaats op de Europese ranglijst van nieuwe start-ups zijn investeringen vaak nog te bescheiden in vergelijking met andere Europese landen. De nieuwe Nederlandse grondstof heet kennis, maar we zullen er nog hard aan moeten trekken om die meer dan nu succesvol te converteren naar economische en maatschappelijk relevante activiteit.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

