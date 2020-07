Nieuw-West verdient een iconisch gebouw

Als oud-Osdorpbewoner en liefhebber van theater de Meervaart nam ik in het voorjaar deel aan een gesprek over een nieuw gebouw. Dat moet komen in de Sloterplas. Gisteren verscheen in deze krant een opinie tegen dit plan, vanuit de GroenLinksstadsdeelfractie.

In strijd met het besluit van hun eigen wethouder van Cultuur en Ruimtelijke Ordening. Door een vermeend gebrek aan inspraak van ‘de buurt’. Wegens het ‘schenden van het taboe’ om te bouwen in de Sloterplas.’ Wegens het ‘hinderen’ van ‘de natuur’ en ‘het uitzicht’.

Ten eerste is vorig jaar in de zogeheten preparticipatiefase meermaals met de buurt gesproken en kwamen verschillende opties ter sprake. Ook de kwartiermaker vond toen het meeste draagvlak voor een nieuwe Meervaart op het water. Het type participatie van waaruit nu een tegenargument wordt geformuleerd, namelijk formele inspraak, is iets voor een volgende fase. Daar zijn de plannen simpelweg nog niet.

Wat betreft het taboe om te bouwen in natuurgebied de Sloterplas: die is niet natuurlijk, maar gegraven als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan. Nu is de kade aan de kant van de Meervaart vooral een plek voor vogelpoep, verslaafden en levensgevaarlijk voor kleine kinderen. En wie erg gehecht is aan het uitzicht, moet straks dus juist vaak naar het nieuwe theater in de plas.

Bovendien verenigt niet iedereen zich langs politieke lijnen, dat gebeurt ook via andere sociaal-culturele lijnen. Het is veelzeggend dat drie witte welgestelde heren, die zichzelf representatief vinden voor Nieuw-West, geen weet lijken te hebben van deze dynamieken. Eergisteren werd op Facebook bijvoorbeeld een enquête gestart om te kijken waar de voorkeur van bewoners ligt. Door iemand die wilde bewijzen dat er echt geen draagvlak is in Nieuw-West voor een nieuw theater in het water. Het resultaat: een overduidelijke meerderheid voor een nieuwe Meervaart in de Sloterplas.

Nieuw-West verdient een groot iconisch gebouw op het water. De nieuwe Meervaart in de Sloterplas is hét voorbeeld van de positieve rol die cultuur kan spelen in de stadsuitbreiding. Anders dan Eye in Noord zal de nieuwe Meervaart niet met zijn rug naar het stadsdeel staan. En als je dit zorgvuldig doet, creëer je bij bezoekers zelfs meer respect voor de omliggende natuur.

Mensen die zich terecht bekommeren om groen, vergeten vaak de realiteit van veel Amsterdammers, zij die een auto hebben. Qua ligging heeft de Meervaart altijd een grote groep bezoekers bediend, juist ook uit de periferie. Bewoners, een deel daarvan zijn lokale ondernemers, kijken ernaar uit om straks rijkelijk mee te profiteren van het succes van de stad. En jong talent zal, meer dan nu al gebeurt, worden begeleid door de Meervaart Studio, zeg de Toekomst, naar de nieuwe Meervaart, zeg de Arena.

Waarom niet?

Rapper en schrijver Massih Hutak (28) schrijft columns voor Het Parool.