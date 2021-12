Nieuw elan klinkt verdomd hetzelfde als ‘oeps, sorry’.

Het is geen rel geworden in augustus. En ik weet nog dat dat me verbaasde. Tot ik me realiseerde dat de mensen die hier slachtoffer waren, kinderen waren. En nee, niet zómaar kinderen, waarmee ik witte kinderen opgegroeid in een Vinex-wijk bedoel, maar getraumatiseerde kinderen gevlucht uit weetikwaar zonder hun ouders. Kinderen dus zonder beschermend netwerk en zonder wegwijzer naar het oog van een camera die dit leed wellicht via het Jeugdjournaalscherm alsnog had kunnen omzetten naar iets van algemene verontwaardiging.

Maar goed. Al was dat wel gebeurd, dat stukje met die camera, dan nog was dat geen garantie geweest voor consequenties. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. 30.000 gedupeerde ouders. Valselijk beschuldigd van fraude. Mensen die hun huis kwijtraakten, hun banen verloren, huwelijken die sneuvelden en ruim 1100 kinderen die hierdoor onterecht uit huis werden geplaatst. Gescheiden van hun ouders. Door een falende overheid.

Maar op 17,5 miljoen mensen is 30.000 niks. En niks staat gelijk aan niemand, dus feitelijk had niemand iets gemerkt van die hele toeslagentoestand en leek het allemaal wel lekker te gaan onder leiding van ome Mark.

Het kabinet-Rutte III dat inmiddels al bijna een jaar geleden viel om deze gecreëerde catastrofe bij niemand ging nooit weg en komt nu ‘terug’ als ‘IV met ‘nieuw elan’. Schadevergoedingen zijn amper uitbetaald en het wordt onwaarschijnlijk geacht dat uit huis geplaatste kinderen ‘zomaar’ weer terug naar hun ouders mogen.

Wie dit zo beziet begrijpt dat er geen rel was in augustus. Het ‘enige’ wat daar namelijk was gebeurd, was dat was ‘ontdekt’ dat demissionair staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol bijna een jaar ervoor (missionair) op eigen houtje, zonder de Kamer te informeren, de opdracht had gegeven aan de IND om kinderen het recht om hun ouders te kunnen (weer)zien, te ontnemen. Dit terwijl juristen haar hadden gewaarschuwd. Dit is tegen de wet.

Ja, toen het eenmaal in de krant stond en er Kamervragen werden gesteld, werd het recht op gezinshereniging ‘gauw’ weer ‘nageleefd’. ‘Oeps, sorry’, zei Ankie Broekers nog voor de vorm. En de kwestie was geen kwestie meer.

Deze week werd de Deense oud minister Inger Støjberg van Immigratie door 26 rechters van het hooggerechtshof veroordeeld tot een celstraf van 60 dagen voor het schenden van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ze had de wet bewust genegeerd en ten minste 23 jonge echtparen tijdens hun asielprocedure van elkaar gescheiden. Ze gebruikte hiervoor argumenten die opvallend lijken op argumenten die in ons eigen land worden gebruikt om mensen hun rechten te ontnemen en waar de meerderheid van u toch steeds weer intrapt. Dit, niet in de laatste plaats, mede door een journalistiek die kwesties ontkwestiet.

Nieuw elan klinkt verdomd hetzelfde als ‘oeps, sorry’.

Ik hoop dat ook Nederlandse juristen op scherp staan.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.