Niet zomaar citeren wat je op Facebook tegenkomt

“Je moet je excuses aanbieden, want je hebt mijn oude school het Barlaeus donderdag te schande gemaakt, pap.”

“Nou… ik heb gewoon geciteerd wat ik op Facebook tegenkwam en…”

“Je moet rectificeren!”

“Nee.”

“Wel.”

“Nee.”

“Wel.”

“Oké, ik wil rechtzetten, maar niet rectificeren.”

“Je moet diep door het stof, pap.”

“Er ligt hier geen stof.”

“Niet leuk doen. En daarbij is het helemaal niet zo erg als er meer aandacht wordt gegenereerd voor niet-witte schrijvers.”

“Ja… Voor je vader bijvoorbeeld. Ben ik helemaal voor.”

“Je probeert er met grappen onderuit te komen.”

“Nee, wat ik zei over meer aandacht voor je vader, meende ik.”

“Je moet het Barlaeus ook zelf een brief schrijven waarin je je excuses aanbiedt. Ik vind die brief die ze je hebben geschreven buitengewoon fatsoenlijk, helemaal niet haatdragend en zeer wijs.”

“Nou, zo erg was het niet. Ik signaleer een tendens. Ik heb een gruwelijke hekel aan woke. Dat is modieus.”

“Je hebt een fout gemaakt en moet je excuses aanbieden.”

“Het was niet echt een fout. Het was een onachtzaamheid. Ik was onvolledig.”

“Op hun website had je alles kunnen lezen.”

“Hoe kan ik nou hun website lezen als ik niet weet dat ze een website hebben?”

“Doe niet zo stom, pap.”

“Okee, okee… Hoe gaat het met de kinderen?”

“Goed, die willen allebei later naar het Barlaeus, maar dat mag dan niet omdat hun grootvader die school in de krant onterecht voor lul heeft gezet. Ze huilen nu de hele dag.”

“Zijn ze weer naalden in de foto van opa aan het prikken?”

“Een goed idee. Opaatje Prikje… Waarom heb je godverdomme zo’n bericht niet nagetrokken? Mijn hele leven heb ik een vader gehad die zei dat je alles moest checken…”

“Ik heb gecheckt of het wel echt op Facebook stond. Dat deed het.”

“Altijd maar die grapjes omdat je je schaamt. En dit keer is het terecht, pap.”

“Mijn schaamte is altijd terecht. Ik besta uit schaamte.”

“Zo vermoeiend… Nou… Ik wil hier helemaal geen ruzie om.”

“We hebben geen ruzie.”

“Ik ben erg gelukkig geweest op die school. Al mijn vrienden en vriendinnen van toen heb ik nog.”

“Dat weet ik. Ik ben die school ook dankbaar.”

“Maar waarom heb je dan… Nee, ik ga het er niet meer over hebben.”

“Ik ben geen activist, maar zodra ik achter m’n computer zit…”

