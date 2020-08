Niet willen wijken voor de rijken

Vorige week waren Emre en ik in de Rotterdamse wijk De Wielewaal, gelegen in het zuidelijke stadsdeel Charlois, een tuindorp dat erg lijkt op het Vogeldorp in Amsterdam-Noord. Vrijwel alle huizen zijn benedenwoningen met tuinen, er is veel groen in en rondom de rustige buurt en het centrum ligt tien minuten verderop. De huizen zijn in 1949 gebouwd als spoedwoningen, maar bewoners wonen er nog steeds graag, ondanks het uitblijven van onderhoud en de agressieve uitverkoop van de wijk.

Het meest bizarre in De Wielewaal zijn de spookwoningen. Lege huizen beplakt met posters van voordeuren en raamkozijnen, zodat je op het eerste oog niet ziet dat ze leegstaan. Ook aan de tuinkant hangen posters met levensechte ramen en gordijnen. Emre en ik kregen van bewoners te horen hoe zij uit de wijk worden gepest en oprot­premies krijgen aangeboden. Een paar duizend euro voor een vrijwillig vertrek, naar bijvoorbeeld een vervangende woning die Woonstad ze toewijst. Vaak zit er in de deal ook de eerste maanden huur van de nieuwe woning, maar dat wordt minder duidelijk gecommuniceerd.

Naast senioren en krakers wonen er ook veel gezinnen in De Wielewaal. Desalniettemin ging er deze zomer een enquête rond om te toetsen hoe erg bewoners het vinden dat de voetbal/basketbalkooi verdwijnt in september. Voor de duidelijkheid: het besluit staat vast. Deze zin stond in de brief: ‘Met het invullen van deze enquête hebben we een beeld van de wensen van de (toekomstige) bewoners.’

In de buurt hangen spandoeken en posters met teksten als: ‘Wielewaalers wijken niet voor de rijken.’ Dienend als verzet tegen de eigen woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Die heeft namelijk grootse plannen, samen met Rabobank en ontwikkelaar BPD (Bouwfonds ­Property Development).

Vorig jaar kreeg BPD een kapvergunning van de Gemeente Rotterdam. 73 bomen en 3 bosplantsoenen (310 m2 in totaal) moesten verdwijnen. Bewoners uitten massaal hun ongenoegen, maar veel bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard door de gemeente, omdat de desbetreffende bewoners als ‘niet-belanghebbenden’ werden aangemerkt.

Ik weet niet hoe BPD het doet, maar veel vastgoedontwikkelaars halen hun geld uit pensioenfondsen waarmee ze projecten ontwikkelen die senioren – dezelfde mensen die hun hele leven hebben gezwoegd om die fondsen te vullen – hun woningen uitjagen. Ondertussen neemt het aantal economische daklozen in de grote steden toe, maar staan er steeds meer huizen leeg. In 2030 verwacht Rotterdam bovendien 10.000 sociale huurwoningen te hebben gesloopt. Het geld (1,6 miljard) dat moet gaan naar het bijbouwen van nieuwe sociale huurwoningen gaat via de verhuurdersheffing naar onze overheid. Het beleidsmatig onleefbaar maken van steden is crimineel. Wie grijpt in?

