De familie Sauer is een weekje op vakantie. Maar terwijl de Griekse zon de zee blauw kleurt, is de oorlog niet ver weg.

Anna, een van onze Oekraïense gasten die met ons mee is, appt met een vriendin in Kiev. Niet ver van haar huis is vannacht een Russische raket ingeslagen. De schade valt mee, de schrik niet. Toch lijkt het leven in Kiev min of meer zijn gewone gang hervonden te hebben. De winkels zijn open, de metro rijdt, de mensen gaan naar hun werk. Anna vraagt zich hardop af of het geen tijd is terug te gaan. Maar ze droomt intussen van een studie aan een Nederlandse kunstacademie.

Zoon Pjotr zit ook op zijn mobiel. Hij werkt als journalist voor The Guardian en wil juist zo snel mogelijk naar Kiev. Op zijn kamer ligt het loodzware kogelvrije vest klaar. Hij heeft er ook net een cursus oorlogsverslaggeving op zitten. Vanuit Amsterdam scoorde hij diverse scoops voor The Guardian – zo was Pjotr de eerste die de Russische tv-producer interviewde nadat zij tijdens het avondnieuws live een poster tegen de oorlog voor de camera had gehouden. “Maar het echte werk is in Oekraïne.”

Zoom Tom belt al de hele ochtend met Moskou. Oorlog of niet, zijn voetbalbedrijf loopt gewoon door. “Reizen gaat bijna niet meer, en mensen hebben minder geld. Dan is een potje voetballen in onze stadions een goed alternatief.” Vlak voor de oorlog begon Tom met de bouw van vier grote stadions en kreeg hij een lening van een Russische bank. De aannemers kunnen alleen niet aan de juiste spullen komen – daarom loopt alles nu vast.’

En Tom wil – zolang Poetin aan de macht is – niet langer in Moskou wonen, want ‘in zo’n land wil ik mijn dochter niet zien opgroeien’. Maar hoe moet het dan verder met zijn bedrijf?

Toms vrouw Olga correspondeert intussen met vriendinnen in haar geboortestad Vladivostok. De Russische autoriteiten deporteerden een groep van driehonderd Oekraïners die uit de hel van Marioepol zijn ontsnapt naar het verre Vladivostok – negen dagen per trein. De vluchtelingen willen zo snel mogelijk terug naar Oekraïne en dankzij crowdfunding kunnen de eersten nu per trein terug naar Petersburg – opnieuw een lange treinreis. Daar worden ze opgewacht door vrienden van Tom, die ze per auto afzetten in Letland. Of alles lukt is onzeker, maar het is hartverwarmend dat gewone Russen zich het lot van deze groep aantrekt.

En ik heb zelf een Zoomgesprek met The Moscow Times. Op het scherm verschijnen redacteuren in Amsterdam, Jerevan, Istanboel, Belgrado, Bisjkek, Manchester, Riga en Moskou.

Op maandag is de traditionele 9 meiparade op het Rode Plein – dit jaar geheel in het teken van de oorlog in Oekraïne. We speculeren erop los wat Poetin gaat zeggen – van een algehele mobilisatie tot de annexatie van Donbas. Maar zoals vaker dezer dagen: niemand die het echt weet.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.