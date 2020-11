Niet ‘saneren.’ Opheffen die jeugdbeweging van Forum voor Democratie!

Jongeren steken rotjes af. Jongeren drinken zich bewusteloos. Jongeren doen aan joyriding. Jongeren gebruiken pillen die gevaarlijk zijn. Jongeren houden coronafeestjes.



Om te ontgroenen wordt er gemarteld, worden er roetkappen over hoofden getrokken, worden nieuwelingen door ouderejaars in kippenhokken opgesloten en worden ze gedwongen pis te drinken. Soms brengen ze de Hitlergroet, zingen ze het Horst Wessellied, tekenen bloksnorretjes onder hun neus en dat is allemaal voor het goede doel dat volwassenwording heet.



Het Forum voor Democratie heeft een jongerenvereniging met leden met een voorliefde voor het Derde Rijk, zoals jonge islamieten idolaat zijn van IS.

Nu is er enig verschil tussen opstandige straatjeugd en pionieren van politieke bewegingen.

De Socialistische Jeugd zat eind jaren zestig in de Haarlemmer Houttuinen. Ik kwam er wel en ik herinner me dat daar The Anarchist Cookbook was, waaruit je kon leren hoe je een bom kon maken. Ik vond dat machtig interessant. (Achteraf bleek dat Cookbook trouwens een prul te zijn, uitgegeven door een uitgeverij die ook naziromans uitgaf.) De bedoeling was dat wij bij de Socialistische Jeugd revolutie leerden maken.

Zo moet ook de FvD-jeugd klaargestoomd worden om ooit politieke macht uit te oefenen. De Forumjongeren wekken nu de indruk een kampeerclub te zijn die, terwijl ze het Horst Wessellied jodelen, in hun lederhosen naar geheime nazimusea gaan om daar van Freek Jansen (zevende op de Forumlijst) instructie te krijgen over Germaanse symbolen van Indiase afkomst, als ik de berichten die op Twitter rondslingeren tenminste goed interpreteer.

Hoe lang hangt bij Forum al niet de geur van bewondering voor Totenkopf, Odal-runen en Erkenbranden? Weg ermee! Niet ‘saneren.’ Opheffen die jeugdbeweging! Begin opnieuw en stuur die Freek Jansen de laan uit en het oerbos in.

Doet Forum dat niet luid en duidelijk, dan blijft die misselijkmakende geur hangen en wordt Forum een ruïne. Maar ik ben bang dat de vriendschappen te hecht zijn, de banden te nauw. Wellicht weet men te veel van elkaar en zit er ook rot in de top. De wortel-en-takmetafoor lijkt me hier op zijn plaats.

Snij weg die jonge sla.

Aan de andere kant: hoeveel oud corpsleden hebben destijds niet de Hitlergroet gebracht? Ik heb ze het zien doen.

Over Minerva hoorden wij vroeger ook het een en ander. Van die uil, weet u wel?

Theodor Holman(1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

