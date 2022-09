‘Niet huilen meisje,’ zei mijn vader. ‘Zo is het leven nou eenmaal’

In 1994 nam mijn vader me op een zaterdagochtend mee naar Tuschinski 1. De Leeuwenkoning draaide sinds een aantal dagen in de bioscoop en mijn vader kon niet wachten. Het was immers traditie om samen naar de nieuwste Disneyfilms te gaan. Eerder hadden we al De kleine zeemeermin, Sneeuwwitje en Belle en het Beest gezien.

Terwijl ik popcorn at uit een veel te grote bak en cola dronk uit een veel te grote beker, genoten we van de verhalen over Simba. Natuurlijk zongen we luidkeels mee met de prachtige nummers van Elton John. Na drie kwartier hoorde ik opeens zacht gesnik naast me. Het was mijn vader. Scar had Mufasa, de vader van Simba, net gedood en dat maakte papa verdrietig. Ik was pas zeven jaar, maar wist precies wat ik moest doen: ik troostte mijn vader door met mijn hand over zijn wang te aaien.

Precies 25 jaar later zat ik aan mijn vaders sterfbed. Plotseling hoorde ik een bekend melodietje. Mijn vader neuriede The Circle of Life. Op YouTube zocht ik het hele lied op en samen luisterden we ernaar.

‘It’s the circle of life

And it moves us all

Through despair and hope

Through faith and love

Till we find our place

On the path unwinding

In the circle

The circle of life’

Nu was ík degene die moest huilen. En mijn vader troostte míj: “Niet huilen meisje. Zo is het leven nou eenmaal. De jonge generatie leeuwen neemt het over van de oude generatie.”

Ik snikte: “Jij bent nog veel te jong en ik ben helemaal niet sterk genoeg om het over te nemen.” Mijn vader klonk scherp: “Dat ben je wél. Je bent geen welpje meer, maar een hele mooie sterke leeuwin. Míjn mooie sterke leeuwin.”

De afgelopen drie jaar heb ik vaak aan deze woorden gedacht. En de laatste maanden al helemaal. De generaties schuiven namelijk weer wat op. Sinds 20 weken groeit er een welpje in mijn buik. Mijn langgekoesterde wens komt uit: ik word moeder.

Naast enorme blijdschap is er toch óók verdriet. Mijn vader zal zijn kleinkind namelijk nooit meemaken. Hij zal niet bij de geboorte zijn en niet met de kinderwagen wandelen. Hij zal geen piano voor hem spelen én hij zal zijn kleinzoon nooit kunnen meenemen naar Tuschinski 1.

Gelukkig krijgt mijn kind lieve oma’s en bestaan er talloze verhalen over zijn grootvader. Bovendien had mijn vader gelijk: ík en mijn vriend zijn nu de grote leeuwen. Zodra onze zoon oud genoeg is neem ik hem dus mee naar Tuschinski voor de nieuwste Disneyfilm. In de foyer koop ik popcorn in een veel te grote bak of cola in een veel te grote beker. En stiekem hoop ik dat hij dan over mijn wang wil aaien als ik moet huilen van ontroering.

