Niet handig, maar Benali heeft het puur ironisch bedoeld

Mijn oude buurman, Abdelkader Benali, vertelde onlangs trots dat hij was gevraagd om de 4 meilezing te verzorgen in de Nieuwe Kerk. Dat vond ik goed nieuws. Benali is niet alleen een talentvol schrijver, maar ook een begenadigd spreker. Een open minded persoon bovendien, die ik dikwijls tegenkom bij slechtbetaalde dialoogbijeenkomsten.

Zo zaten we twee jaar geleden samen bij het televisieprogramma De Nieuwe Maan, om onze visie op vrijheid te delen. Vorige maand namen we beiden deel aan De Verbonden Stad, een initiatief van de gemeente om inwoners van Amsterdam-Zuid nader tot elkaar te brengen. Daar herhaalde Benali wel tien keer dat we zuinig moeten zijn op ‘onze Joden’. Hij bood geïnteresseerden een rondleiding aan door de Rivierenbuurt, om hen de sporen van de Tweede Wereldoorlog te tonen.

Dat niet iedereen blij was met de keuze voor Benali kreeg ik al snel door. Op sociale media verscheen een oude column waarin Midden-Oostencorrespondent Harald Doornbos schreef over een dronken avond die hij in 2006 met Benali had beleefd in Libanon. Benali had zich ‘beklaagd’ over Amsterdam-Zuid. ‘Door al die Joden voelde hij zich daar als Marokkaan nauwelijks op zijn gemak.’

Iedereen die de schrijver een beetje kent, weet dat dit puur ironisch bedoeld moet zijn geweest. Misschien geen handige of leuke grap, maar sinds wanneer wordt iemand gecanceld vanwege zijn gevoel voor (zwarte) humor? Er werden ook een paar oude tweets van Benali bij gehaald; hij was erg kritisch geweest op Israël tijdens de Gazaoorlog in 2014. Over dit onderwerp heb ik indertijd stevige discussies gevoerd met mijn oude buurman. Uiteindelijk legden we ons erbij neer dat we hierover nou eenmaal van mening verschilden. Daarna dronken we cola.

Vorige week liep de rel steeds verder uit de hand en een aantal verontruste mensen riep het Nationaal Comité 4 en 5 mei op om Benali alsnog af te zeggen. Ze hebben inmiddels hun zin gekregen. Benali heeft zich teruggetrokken, ‘omdat er op dat podium geen seconde twijfel mag zijn’. Gefeliciteerd, zullen we maar zeggen. Hoewel ik de gevoeligheden van binnenuit ken en ze ergens ook begrijp, maakt het me toch boos en enorm verdrietig.

Als de verontrusten bij de uitzending van De Nieuwe Maan waren geweest of ten minste de moeite hadden genomen om terug te kijken, hadden ze ‘die Jodenhater’ Benali namelijk het volgende horen zeggen: “De eerste Jood die ik ontmoette was best wel een normale gozer. We raakten met elkaar aan de praat, waren nieuwsgierig naar elkaar [...]. Met elkaar in gesprek gaan is het moeilijkste wat er is. Om de ander te ontdekken moet je over een innerlijke drempel heen stappen. Wanneer je dat durft, toon je moed, échte moed. Vrijheid is wanneer de ander jouw spiegel mag zijn.”

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.