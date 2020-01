Niet één politicus kan mijn presidententest doorstaan

Toen ik voor de zoveelste keer op elke zender die ik tegenkwam zag en hoorde hoe Donald Trump als een gevaarlijke gek werd neergezet, vroeg ik mij af waarop ik de president zou afrekenen en stelde ik het volgende lijstje op.

Ik reken een president af op:

1. Het aantal dodelijke slachtoffers dat hij wat mij betreft ten onrechte maakt. Dus of hij vrede wil.

2. Of het, door zijn beslissingen – voor zover ik het kan overzien – beter gaat met de economie.

3. Of ik het – door maatregelen die hij heeft genomen – beter heb gekregen. (Meer geld in de portemonnee.)

4. Of hij zich houdt aan zijn woord.

5. Of hij transparant en eerlijk is, de waarheid spreekt en dus niet liegt.

6. Of hij de vrijheid van meningsuiting verdedigt.

7. Of hij zich houdt aan de democratische spelregels.

8. Of hij zichzelf niet verrijkt.

9. Of hij zijn vrienden niet bevoordeelt.

10. Of hij kritisch is op anderen.

Zit er een hiërarchie in deze lijst? Nauwelijks. Het is niet zo dat ik elk punt even belangrijk vind. De punten 6, 7 en 10 hebben mijn voorkeur. Sommige hangen met elkaar samen en anderen doen er misschien niet toe.

Trump scoort bij mij dus goed. Punt 5 (liegen en bedriegen) wordt hem hoogst kwalijk genomen, maar er is niet één politicus die wat dat betreft Holmans presidententest kan doorstaan.

Negen jaar geleden, in 2011 (geactualiseerd in 2016), publiceerde Trump zijn boek Time To Get Tough – Make America Great Again! Hij legt daarin precies uit wat hij gaat doen en hoe hij over de zaken denkt. Hij zal ongetwijfeld een ghostwriter hebben gehad, maar opvallend vond ik dat de stijl in het boek overeenkomt met de stijl van zijn tweets. Het is zeker niet saai. Er spreekt een grote gedrevenheid uit en hij lijkt tijdens zijn presidentschap alles wat hij in dit boek schrijft waar te willen maken. Misschien te snel.

Het klopt: Trump heeft geen linkse agenda en beschikt niet over het Moeder Teresa-gen. Het gaat hem om de cijfers, om de economie. Hij wil welvaart. Hij snapt eigenlijk niets van zijn voorganger Barack Obama, laat staan van Obamacare. Een filosofie over het klimaat heeft hij niet, maar dat komt misschien bij een volgende druk. Hij is hard. Tough.

Ik raad alle tegenstanders van Trump aan dit boek te lezen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.