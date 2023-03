Niet alleen de BBB, ook de Partij voor de Dieren kan een cruciale rol spelen in Noord-Holland

In de film Don’t Look Up waarschuwen wetenschappers dat er een gigantische komeet richting aarde komt, maar vinden ze geen gehoor omdat de boodschap mensen niet aanstaat. Het is een – weinig subtiele – metafoor voor de klimaatcrisis waar we in zitten.

De IPCC-wetenschappers die deze week rapporteerden dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat de aarde verder tot 2 graden opwarmt, moeten zich soms hetzelfde voelen. Hadden ze deze week de Amsterdamse raadscommissies gevolgd, dan waren ze waarschijnlijk gedesillusioneerd afgedropen.

Want hoewel de doelen ambitieus zijn (Amsterdam wil 60 procent CO 2 -reductie voor 2030), wethouder Zita Pels gedreven is en er heus stappen worden gezet, zijn er in de raad vaak repeterende debatten. Over warmtenetten (waarbij vertraging dreigt), windmolens op land (kan dat niet anders?) en het aardgasvrij maken van wijken (dat moeilijk op stoom komt).

Het zorgt voor irritaties tussen linkse en rechtse partijen, maar ook tussen de coalitie en de Partij voor de Dieren. Eind vorige week stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen naar aanleiding van een onderzoek dat vraagtekens zet bij de noodzaak voor windturbines op land. De coalitiepartijen snappen daar niets van. Er is haast geboden en dit is, vinden zij, afleiding die tot vertraging leidt.

En zo zijn er honderd windmolenachtige dossiers. De gemiddelde Amsterdammer zal er meewarig naar kijken. Politiek draait om verschillen, maar als de opgave zó groot is, waarom trekken partijen die zichzelf groen vinden dan niet veel meer samen op?

Ondertussen benoemde de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Noord-Holland onlangs een duidelijk Don’t Look Up-moment. “We zijn wereldkampioen wegkijken, geitenpaadjes ontwikkelen en doorschuiven,” zei hij voor de verkiezingen bij de presentatie van een onderzoeksrapport. “Maar nu moet worden doorgepakt.”

Oftewel: de komeet komt.

Dat rapport ging over bodemdaling en wateroverlast. Daarin stond: ‘We moeten voorkomen dat water – na stikstof, energie en woningbouw – het volgende hoofdpijndossier wordt.’

Zaak om snel een coalitie te smeden in Noord-Holland dus. Gekeken wordt naar verkiezingswinnaar BBB, of die een meerderheid kan vormen. Minstens zo interessant om te volgen is de Partij voor de Dieren, die met vier zetels in de positie is om meerdere coalities aan een meerderheid te helpen.

Lijsttrekker Ines Kostić wil dat er anders bestuurd wordt. Geen coalitieakkoord dat zaken vastlegt voor vier jaar, maar per onderwerp meerderheden zoeken, zoals in Limburg afgelopen jaren al gebeurde. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas ging donderdag in EenVandaag niet zó ver, maar pleitte ook voor minder dichtgetimmerde coalitieakkoorden.

Het kan een interessante route zijn om bijvoorbeeld rond stikstof uit politieke loopgraven te komen en snel met een meerderheid aan de slag te kunnen. Maar het loopt ook het risico belangrijke keuzes vooruit te schuiven. Een nieuwe bestuurscultuur, óf... toch weer een geitenpaadje?

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? t.wagemakers@parool.nl

