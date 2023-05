Niemand wil een junk aan tafel, ik snap het. Maar het is ook iemands zoon

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Ik moet nog vaak aan Micky denken. Afgelopen december deelde ik in Tilburg met acteur Marcel Musters bonbons uit aan psychiatrische patiënten. We gingen niet alleen langs de kliniek waar hij ooit werkte, maar bezochten ook een opvang voor verslaafden met geestesziektes. We verzamelden ons in de keuken rond het middaguur. Een medewerkster schepte soep met balletjes in kommen. Ernaast een schaal krentenbollen.

Langzaam druppelden de cliënten binnen. Sommigen totaal van de wereld, anderen uitstekend aanspreekbaar, vrolijk snuffelend tussen de doosjes bonbons versierd met kindertekeningen die we meebrachten.

Plotseling zat Micky naast me. Een stille jongen met lieve ogen. In datzelfde gezicht wemelde het van de littekens, schaven en butsen. Het braille van een bewogen leven. Micky woonde al jaren op straat. Verloren. Verslaafd. In deze keuken kon hij eindelijk ademhalen.

“Hoi Micky,” zei ik. Hij peuterde aan zijn nagelriemen. “Wil je misschien chocola uitzoeken?” Langzaam knikte hij, maar bewoog niet. Ik leidde Micky naar de zoetwaren. Zijn armen bungelden als lianen langs zijn lijf. Toen ik hem een doosje gaf, klonk een zacht “Dankjewel”. Micky ging aan tafel zitten, het pakje onbeweeglijk op zijn schoot. “Maak maar open,” moedigde ik aan. Verbijsterd keek hij op. “Voor mij?” “Ja Micky, dit is iets lekkers. Voor jou.” Hij staarde richting het kleinood. Toen tilde hij de bonbons op. En drukte ze mij in de handen. “Nee. Dit is niet voor mij. Dit is voor jou.”

Ik keek hem aan. De jongen met het gehavende gezicht. Hij is iemands zoon. Er was een jeugd. Vrienden, school, een baantje misschien. En ergens de verkeerde afslag. Zo verkeerd dat hij verleerde hoe het is een cadeautje te krijgen.

Want laten we wel wezen: we kotsen ze uit, als maatschappij. De junks, de verwarden, en het allerergste: de verwarde junks. Het is ook vervelend als ze in je plantenbakken schijten, liggen te gebruiken in portieken waar je met je peuter langs loopt, als ze krijsen tegen demonen in hun kop. We kijken weg, zuchten, bellen de politie. Allemaal te snappen. Maar we ontmenselijken ze zo ook. Zoek het uit, gekkie. Moet je maar niet gebruiken, mafkees. Berg ze op, die engerds.

Opbergen? Dat valt niet mee. Geen geld, geen bed, geen capaciteit. Intussen dolen ontheemden door wijken. Hopend op een slaapplek, soep met balletjes, een krentenbol.

Ook Amsterdam kent enkele posten waar Micky’s even kunnen ademhalen. Het Stoelenproject bijvoorbeeld, de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang. Het is er sober, warm en gratis, daar in de Marnixstraat.

Maar onlangs sloot dit project haar deuren voor enkele maanden. Begrijpelijk, het is nodig dat de vrijwilligers die het runnen even kunnen bijkomen. Nu moet de stad de Micky’s weer in zich opnemen. Maar doet ze dat ook? Natuurlijk niet. Niemand wil een junk aan de eettafel. Ik snap het. Maar juist daarom moet ik steeds aan Micky denken. En aan allen zoals hij. Zij die iemands zoon en dochter zijn. Die een jeugd hadden. Vrienden. School. Een baantje misschien. En die vergeten zijn hoe het is om een cadeautje te krijgen.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.