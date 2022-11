Niemand van de in de glimmende pakjes gehulde fietsers had het over het WK

Met nog een kwartier te spelen kwam Jongste Dochter de huiskamer in.

“Zit je nu al voetbal te kijken?”

“Ssssssst,”

“Het is net middag!”

“Het is voor mijn werk,” zei ik lafjes.

“Is dat Argentinië?” vroeg ze.

“Ja, Messi gaat verliezen.”

“Dat is zielig,” zei ze.

“Zielig? Zielig? Weet je wel hoeveel Messi per seconde verdient?” zei ik met enige stemverheffing.

“Kan hij dan niet even snel een doelpunt kopen,” zei Jongste Dochter.

“En dat is dan niet zielig voor de tegenstander?”

Ik zag duidelijk aan haar dat ze geen zin had in een verder gesprek.

“Ik heb net boodschappen gedaan, wil je een tosti?”

“Lekker,” zei ik, mijn ogen op Messi gericht.

“Mozzarella of tonijn?”

“Maakt niet uit.”

Het werd een lange voetbaldag. Vier wedstrijden achter elkaar. Een normaal mens zou twee, misschien wel drie duels laten schieten. Maar ik bleef toch gewoon voor de televisie zitten, ook tijdens de twee vrij bloedeloze wedstrijden die in 0-0 eindigden, want je weet nooit of er toch nog iets spectaculairs gebeurt, al heb ik in die tijd, met een half oog op de tv, de planten water gegeven en een stapel kranten en tijdschriften doorgewerkt en er nog te lezen stukken en artikelen uit gescheurd. (Die komen dan op een stapel nog niet gelezen stukken en artikelen die steeds hoger wordt, tot ik daar weer een selectie uit maak. En zo is die stapel papier altijd actueel, hoe graag sommigen in het huishouden ook af willen van die stapels papier.)

Tijdens de nabeschouwing van Argentinië-Saoedi-Arabië (de afstandsbediening lag op een plek waar Jongste Dochter niet bij kon) aten Jongste Dochter en ik een tosti met tomaat en tonijn.

“Ik had voor jou best wel een doelpunt willen kopen,” zei ik, en ik bette met een servet mijn mondhoeken. “Maar gelukkig hoefde dat niet.”

Jongste Dochter heeft een paar jaar bij GeuzenMiddenmeer gespeeld.

Ze keek me aan. Kregen we dit verhaal weer. Pa in de zwijmelstand. Maar ze luisterde toch beleefd naar haar vader, die vol vuur uit de doeken deed hoe hij had staan juichen toen zijn dochter in de uitwedstrijd tegen de Spartaan een doelpunt had gemaakt (de altijd belangrijke 4-0). Haar eerste. (En tevens haar een-na-laatste.)

“Mooier dan een doelpunt van Messi?” vroeg ze.

“Natuurlijk!” riep ik, met boter en suiker in haar val trappend.

Toen pas zag ik haar poeslieve gezicht.

“Ik ga naar boven, ik heb geen zin in voetbal,” zei ze even later, toen ze haar tosti op had. Ik had haar niet enthousiast weten te krijgen voor Denemarken-Tunesië. Alsof ik haar had voorgesteld samen een middeleeuwse hoofse ridderroman in heel oud Nederlands te lezen.

De eerste helft van de laatste wedstrijd van de dag, Frankrijk-Australië, liet ik met enige moeite schieten om te gaan spinnen. Beweging als tegenwicht voor dat luie voetbal kijken.

Niemand van de in de glimmende pakjes gehulde fietsers had het over het WK, wat ook wel weer verfrissend was.

Maar toen ik me direct na de les hardop afvroeg wat de stand bij Frankrijk-Australië zou zijn, tikten er een paar met de vinger op het voorhoofd.

Ik was ruim op tijd thuis voor de tweede helft.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.