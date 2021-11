De term ‘intelligente lockdown’ werd door Mark Rutte gelukkig niet meer in de mond genomen. Kennelijk heeft de Hollandse hoogmoed na twee jaar toch nog plaatsgemaakt voor wat nederigheid. Wij blijken allerminst een superieur volk te zijn. Nee, wij zijn een volk van zelfvoldane aanstellers die zichzelf voordoen als nuchtere en onafhankelijke denkers. Mensen bij wie het heilige egalitaire denken en het anti-elitarisme dusdanig is doorgeslagen dat zelfs de autoriteit van een briljante medische voorhoede glashard wordt ontkend en ondermijnd.

De bioloog mag dan wel tientallen jaren hebben gestudeerd op een extreem complex onderwerp als virologie, wie zegt dat hij het beter weet? Niemand mag de Nederlander vertellen wat goed voor hem is. Hij doet zijn eigen onderzoek, hij is een wandelende LOI-cursus. Hij luistert naar zijn lichaam, doet de zonnegroet en weet dan allang hoe wij uit deze pandemie moeten komen. Door niets te doen. Alles open gooien, geen lockdowns, geen prikken. Meer sporten, gezonder eten, dan word je ook nooit ziek. Neoliberaal denken verpakt als altruïsme is de nieuwe religie.

Ja, tot hij op zijn buik aan de beademing ligt, zal de Nederlander tegen iedereen die bewezen meer verstand van zaken heeft dan hij, een grote bek opzetten. Wie niet naar zijn pijpen danst, is een volgzaam schaap dat nog niet Wakker is. De dood hoort bij het leven, zegt hij zelfvoldaan, waarmee hij nooit zijn eigen dood bedoelt, hij heeft immers zo’n bovenmenselijk immuunsysteem. Op de weg van ‘liefde en verbinding boven angst’ is het altijd de dood van een ander, van de zwakkere, die bij het leven hoort.

Heus, ik ben oprecht verontrust over het naderende 2G-systeem, want straks zal zelfs testen voor ongevaccineerden geen alternatief meer zijn. Dat heet indirecte dwang. Daar zal ik me tegen blijven uitspreken, maar wat word ik ziedend van het grenzeloze zelfbeklag van deze ‘kritische, onafhankelijke denkers’ die zichzelf voortdurend voordoen als slachtoffers van fundamentele onderdrukking, en die hun kritische verzet tegen een paar kwalijke vrijheidsinperkingen ten onrechte verwarren met een anti-fascistische burgerrechtenstrijd.

Je bent niet Hannie Schaft. Je bent niet Rosa Parks. Je bent een extreem geprivilegieerd mens als dit de eerste keer in je leven is dat je ontdekt dat er zoiets bestaat als uitsluiting en je hebt een enorm bord voor je kop als je nog altijd niet beseft dat die uitsluiting plaatsvindt op basis van een keuze die je maakt, niet op basis van wie je bent. Dat praat de uitsluiting zelf niet goed, maar iets minder slachtofferschap en iets meer verantwoordelijkheidsgevoel en besef van perspectief zou fijn zijn.

Dat wij fundamenteel gezonder moeten gaan leven en meer moeten doen aan preventie, klopt. Maar daaraan hebben wij nu – tijdens deze acute crisis – helemaal niets. Het huis staat in de fik. Wij proberen wanhopig de brand te blussen, maar de kritische Nederlander komt doodleuk aanzetten met rookmelders. Hij zegt: ‘Ik zie geen vuur. Er is geen brand.’ Nu modderen wij voort, een nieuwe coronawinter tegemoet. Waar een groot land klein in kan zijn.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.