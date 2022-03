Hij werd wakker en keek uit het raam.

Wat is het stil, dacht hij.

Een wandelingetje zou hem goed doen.

Buiten zag hij vrienden van hem die in de bomen hingen.

“Hee… Waarom hang je daar?”

Hij kreeg geen antwoord.

Op straat lagen ook allemaal mensen van zijn stad.

“Wakker worden, slaapkoppen. Jullie moeten aan het werk.”

Maar iedereen bleef stil liggen.

Bij het park zag hij een paar losse hoofden.

“Waar is dat goed voor?” vroeg hij.

De hoofden zwegen.

Even verderop lagen wat ledematen van kinderen en ook zag hij slapende moeders die stukken kind vasthielden.

“Waarom is dit?” vroeg hij.

Er kwam geen antwoord. Hij haalde zijn schouders op en liep verder.

Opeens zag hij in de verte iemand die hem tegemoet liep.

Toen ze elkaar dicht waren genaderd, zag hij dat het een vreemd kereltje was. Er kwam wat rood uit diens mond.

“Dag mijnheer, hoe heet u?” vroeg hij aan het kereltje.

“Ikwin Gewonnen.”

“Vindt u ook niet dat er een vreemde sfeer hangt in de stad?”

“Ik, Ikwin Gewonnen, heb gewonnen… En ik vind dus de stad zeer sfeervol.”

“Maar niemand beweegt, iedereen ligt maar stil op straat of hangt maar in de bomen.”

“Fijn,” zei Ikwin Gewonnen.

“En wat moeten we met al die losse kinderarmpjes en beentjes?”

“Die zijn ook fijn… Fijne armpjes en beentjes. Het maakt me gelukkig ze zo te zien.”

Mijnheer Ikwin Gewonnen ging met zijn tong langs zijn lippen.

“En nu staan wij tegenover elkaar,” zei Ikwin Gewonnen.

“Dat is juist.”

“En u mag kiezen. Wilt u in een boom hangen, wilt u alleen een hoofd in een lege straat zijn, of alleen een romp? Een romp is ook mooi hoor. Met van die brandgaten waar de armen en benen hebben gezeten.”

Omdat het antwoord op zich liet wachten, pakte Ikwin Gewonnen een scherp slagersmes en sneed hij de man eerst de oren van het hoofd. Hij stak ze in zijn zak. Toen scheidde hij de romp van het hoofd en vervolgens werden de benen keurig gesneden.

“Zo, nu heb ik helemaal gewonnen. Goed gedaan Ikwin Gewonnen,” zei hij tegen zichzelf.

“Toch niet,” zei het hoofd, “ik heb mijn stem nog.”

“Maar niemand kan je horen, hahaha!” lachte Ikwin.

“Jawel, jij kunt me horen.”

“Ik wil je niet horen.”

“Maar je hoort me. En ik zal tot in de eeuwigheid vreselijke dingen tegen je zeggen. Tot iemand anders me hoort.”

Theodor Holman. Beeld Artur Krynicki

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.