‘Net nu iedereen op de wereld ongeveer hetzelfde is, gaan we elkaar vernietigen’

Boris was als dienstplichtige soldaat gevraagd een land te bevrijden. In een bos kwam hij terecht in een vuurgevecht, rende weg om dekking te zoeken, liep verder, vond in een schuur een oud jasje en een broek met een touw als riem, sprong op een trein en werd uren later wakker.

“Waar ben ik?” vroeg hij aan de mensen. Ze konden hem niet verstaan, maar namen hem mee.

“Welcome in onze family. We eating vanavond om six uur, aardappelen, groente en threadsmeat. Tomorrow is sunday en dan gaan we naar de church. O ja, and we have clothes for you van het Leger des Heils.”

Zat hij nu gevangen?

Hoe ging het in zijn eigen land? Hoe was het met zijn vrouw?

Hij mocht televisiekijken toen de familie naar de kerk was. Hij zag dat het nieuws was gecensureerd. Zijn land kreeg van alles de schuld. Hij meende dat iemand zei: “We moeten dan misschien een nucleair wapen gaan gebruiken.”

Langzaam kreeg hij het door. Hij was in het Westen terechtgekomen. Dit moest de vijand zijn. Maar waarom waren ze de vijand? Waren dit nazi’s?

Terug uit de kerk dronk de familie koffie. Ze staarden hem aan en hij durfde hen niet aan te kijken.

“Je mag stay hier, but than moet you you wel aanpassen.“

Wat zeiden ze tegen hem?

Ze leken vriendelijk, ze deden hem geen pijn.

Hij besloot te doen wat zij deden en dat bleek een goede strategie. Soms dacht hij dat ze dachten dat hij een lieve hond was.

Op een dag liep hij op straat. Alles was recht en vierkant, klein. Hij liep daarom door en door. En door en door.

Opeens stond hij voor zijn huis. Hij keek door het raam. Zijn vrouw was met zijn beste vriend getrouwd. Hij liep naar het huis van zijn ouders. Die waren net naar de kerk geweest en dronken thee.

Hij ging naar het café waar ze televisie hadden. Het zag het vertrouwde nieuws. Niet gecensureerd. Een presentator zei: “En daarom adviseert de generale staf nu om een nucleair wapen tegen de vijand te gebruiken.”

Gek, dacht hij, net nou iedereen op de wereld ongeveer hetzelfde is, gaan we elkaar vernietigen.

Hij keek naar zijn kameraden die uit de oorlog waren gekomen.

“Boris, waar was jij?”

“In een droom of in een nachtmerrie, bij vrienden of bij vijanden waar ik gelukkig was en ongelukkig.“

Tegenwoordig zit Boris in een inrichting.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.