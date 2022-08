Net als velen ben ik hopeloos vastgelopen in De duivelsverzen

Rushdie is ‘opeens’ overal.

Ik las Vorstelijke personages van Hilary Mantel, en daar was hij, op bladzijde 45. Het is een dagboekpassage getiteld Een boekenkast kopen in Djedda, dat begint met de zin: ‘Toen de Salman Rushdie-affaire losbarstte moest ik meteen denken aan de dag dat we een boekenkast gingen kopen in Djedda.’

In de kranten stukken over het steekincident van vrijdag 12 augustus, over herdrukken van een aantal boeken van Rushdie die snel in de boekwinkel zouden liggen, een stuk over waarom je Salman Rushdie moet lezen en het bericht dat honderden schrijvers het werk van Rushdie op de trappen van de openbare bibliotheek van New York zouden voorlezen.

Oké.

De duivelsverzen.

Als een ode aan Salman Rushdie zou ik, niet voor de eerste keer, aan die roman beginnen. Net als velen ben ik er hopeloos in vastgelopen.

Ik dacht dat ik De duivelsverzen in de kast had staan.

Niet dus.

Vast weggedaan in het kader van een verhuizing of reorganisatie van de boekenkast. (Veel boeken die ik weg heb gedaan heb ik inmiddels weer teruggekocht.)

De compositie van de wereld van Harry Mulisch stond nog wel in de kast.

Zelfs een Jacq Vogelaar.

En ook De slinger van Foucault. Ik weet nog dat ik ergens las dat Umberto Eco had gezegd dat je gewoon al die moeilijke woorden en passages in het begin van de roman maar voor lief moest nemen en dat het verhaal zich dan gewoon aan je zou openbaren.

Dan moest ik De duivelsverzen maar gaan halen.

Wachten op een nieuwe druk? De snelste manier was een rondje langs de buurtbibliotheken. Maar die tocht leverde niets op, behalve een ooit natgeregend en breed uitwaaierend exemplaar van Woede, het Boekenweekgeschenk van Rushdie uit 2001. Ik liet het daar als een opdrogende vogel achter, leunend tegen een John le Carré.

Ik zie ze nog zo staan, die paar exemplaren van De duivelsverzen. Maandenlang, kou en hitte trotserend. Niemand die er een mee naar huis nam.

Ik liet ze ook aan hun lot over, ook al had ik medelijden met de boeken, die er ook nog heel erg ongelezen uitzagen. Liever niets dan een onleesbaar boek.

Natuurlijk stond daar ergens wel weer De vliegeraar.

En een paar beduimelde Simenons.

De correcties, met de rug vol bruine vlekken.

In mijn favoriete kast vlak bij de supermarkt dus ook geen Rushdie.

Wel een stapel Agatha Christies.

Miss Marple met vakantie.

Een olifant vergeet niet gauw.

Wie adverteert een moord!

Om een paar titels te noemen.

Het onderste exemplaar was Schuldig in eigen ogen.

Een titel en een boodschap waar Rushdie niet veel mee kan. Al was het maar omdat hij het licht in een van zijn ogen na het steekincident moet missen omdat de dader de boodschap in De duivelsverzen niet heeft begrepen.

Ik heb inmiddels een paar zeer enthousiasmerende stukken over het boek gelezen en ik ben nooit te oud om te leren. Dat dachten degenen die De duivelsverzen hadden meegenomen zeker ook.

Naast zo’n buurtbibliotheek hardop de eerste pagina van De duivelsverzen voorlezen.

Ik had het graag gedaan, meneer Rushdie.

