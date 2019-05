‘Nergens ontstaat een constructief gesprek over over toerisme’

Op Schiphol komen meer toeristen binnen dan Amsterdam kan hebben, maar de stad weigert er iets tegen te doen. Beeld ANP

In de film American Beauty stelt de jonge Ricky Fitts, ‘Never underestimate the power of denial.’ (‘Onderschat nooit de kracht van ontkenning.’) Deze waarheid geldt ook voor de situatie in ­Amsterdam.

De oude maar twijfelachtige omschrijving van Amsterdam als Venetië van het noorden zal het komende decennium een nieuwe betekenis krijgen. De overeenkomsten tussen de twee steden waren altijd marginaal, maar een ding hebben ze nu gemeen: beide gaan ten onder aan overtoerisme, beide verliezen hun ziel aan monocultuur en commerciële uitbuiting.

Blijkbaar moet dit Amsterdam eerst over­komen alvorens men in actie wil komen. Het is de vraag of het dan niet te laat is, of de schade niet onomkeerbaar is. De cijfers voor het komende decennium spreken boekdelen.

Toerisme naar Europa en naar Amsterdam zal sterk blijven groeien, maar de gevolgen hiervan worden breed ontkend. Men wil het niet onder ogen zien. Men kijkt de andere kant op.

Wie is ‘men’? Het college van b. en w., de gemeenteraad en ambtenaren. De bestuurders en ambtenaren van Metropoolregio Amsterdam, de Amsterdam Economic Board, de toeris­tische industrie, Schiphol en Lelystad Airport, de cruise-industrie en Amsterdam Haven. De hotellerie, Airbnb, de sleutelbedrijven en de vakantieverhuurders. De musea. De toeristenwinkels. De marketingorganisaties. Ook de onderwijsinstellingen zijn opvallend stil.

Disbalans

Ja, er wordt lippendienst bewezen. De gemeente is recent met 77 maatregelen gekomen in Stad in Balans 2018-2022, maar de crux van het probleem, namelijk de disbalans tussen het stijgende volume van toeristen in relatie tot het aantal inwoners en het absorptievermogen van de stad, wordt met deze maatregelen niet opgelost.

Bijna alle maatregelen zijn symptoombestrijding. De klachten worden behandeld, maar de oorzaak wordt niet aangepakt. Zo zal de stad dichtslibben en wordt de binnenstad een monocultureel toeristengetto.

Amsterdam in Progress heeft de afgelopen jaren drukte, (dis)balans en toerisme geagendeerd, hierover gesproken en erover gepubliceerd. Wij hebben geprobeerd de ernst van de situatie onder de ogen te brengen en oplossingen aan te dragen. We moeten helaas concluderen dat niet de disbalans als het probleem wordt gezien, maar wij. Wij zitten in het beklaagdenbankje, wij worden continu in de verdediging gedrukt en nergens ontstaat een constructief en oplossend gesprek.

Stephen Hodes, expert toerisme, initiatiefnemer van Amsterdam in Progress Beeld Hape? Smeele, Hilversum, The Netherlands

Holle uitspraken

De dominante houding is: er is geen probleem. En áls er een probleem is, gaan we het oplossen met schijnoplossingen, zoals spreiding, belastingen en meer handhaving.

De afspraken tussen de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam zijn een papieren tijger en alles – het aantal vluchten, cruise­schepen, hotelkamers en vakantieverhuurders – zal doorgroeien, in Amsterdam en de MRA, alle goede intenties en holle uitspraken ten spijt. De commerciële belangen zijn te groot, de politieke lef om in te grijpen te klein, en de bewoners laten niet van zich horen.

Voor iedereen die met ons heeft meegedacht, meegewerkt en de ernst van de situatie onder ogen heeft gezien: heel veel dank, maar wij stoppen. Wij komen niet voorbij de Muur van Ontkenning. De stad kiest haar eigen weg.

Denktank Amsterdam in Progress bestond sinds 2016 in wisselende samenstelling. Stephen Hodes, Carla Hoffschulte en Nina van der Weiden waren lid sinds het begin. Naast opiniestukken publiceerde de denktank twaalf uitgaven.