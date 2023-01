Voor zijn oude vader ging hij een broek kopen.

Hij had wat uitgezocht en begeleidde zijn vader naar het pashokje. Vader deed het gordijntje nauwgezet dicht.

Het duurde en duurde.

“Gaat het pap?”

“Jawel.”

Gepuf achter het gordijntje.

“Moet ik helpen, pap?”

“Nee hoor.”

“Gaat het goed?”

“Ja, het gaat goed, hoor.”

Het duurde weer enige tijd, en toen hoorde hij: “Het gaat niet...”

Met een ruk opende hij het gordijntje. Zijn vader stond in zijn onderbroek.

“Wat is er, pap?”

“Ik... ik kan niet bukken... Het lukt niet.”

Hoe zijn vader naar hem keek, de liefde die hij voor hem voelde, de oude hulpeloze handen, de magere benen... Een paar dagen later was zijn vader dood.

“We gaan u nu voor de operatie in slaap brengen,” zei de zuster, “heeft u gedaan wat ik heb gezegd en aan mooie dingen gedacht?”

“Ja,” zei hij.

“Mooi zo...” Hij kreeg een injectie en de zuster zei: “Telt u maar terug van tien tot nul.”

Hij deed het en voelde zich wegdrijven.

De zuster haalde een wit laken weg en de chirurg zei: “Hij moet eraf. Snel.”

Het linkerbeen werd geamputeerd.

Hij ontwaakte later.

Zijn vrouw zat naast hem, hield zijn hand vast en toen hij zijn ogen had geopend kuste ze hem.

“En?” vroeg hij.

“Je leeft nog.”

“Is hij weg?”

“Ja...”

Drong het tot hem door? Hij was moe en voelde zijn been nog. Hij sloot zijn ogen.

Weer dacht hij aan zijn vader. Grappig dat dat nu weer in zijn gedachten kwam.

“Wat is er?” vroeg zijn vrouw.

“Ik dacht aan pappa. Dat ik die ene broek voor hem kocht. En dat hij hem niet kon aantrekken en ik hem moest helpen.”

“Heb je over hem gedroomd?”

“Nee... aan hem gedacht... de zuster vroeg of ik aan wat leuks... ik bedoel, het ging vanzelf, ik dacht aan hem.”

“Je lieve vader...”

En toen liepen de tranen over zijn wangen.

Nee, zijn been miste hij niet. Hij miste zijn kameraden. Wie had hem weggesleept? Wat was er precies gebeurd? Hoe was hij eigenlijk hier in dit hospitaal terechtgekomen? Hij kon niet meer denken. Hij kon ook niet meer spreken. Hij voelde de hand van zijn vrouw.

“Wil je slapen?” vroeg ze.

Hij hoorde ziekenhuisgeluiden en kon zijn vrouw onmogelijk antwoorden. Het lukte niet. Opeens was hij bang dat hij zijn vader niet weer voor de geest kon halen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.