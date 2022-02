Nee, we gaan nu niet Mokums mekkeren

Het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Kamphuis, zondag in Deventer, betekende niet alleen dat Ajax’ nederlaag bij Go Ahead Eagles (2-1) officieel werd, maar ook dat de huidige eredivisiecampagne nu definitief minder goed is dan de vorige.

In mei stond Ajax’ competitieteller uiteindelijk op 88 punten. Nu zal de ploeg de resterende tien duels moeten winnen om op 87 te komen.

We kunnen nu twee dingen doen: een potje Mokums mekkeren over het huidige Ajax of, met terugwerkende kracht, de lichting van 2020-2021 wat extra lof toezwaaien. Omdat het eerste zondag al ruimschoots gebeurd is, en omdat ik in dit kleine hoekje van planeet Parool nu eenmaal de alleenheerser van dienst ben, wordt het het laatste. Daar heeft u verder niets over te vertellen.

Het elftal van 2020-2021 stelde in de Champions League teleur. Het speelde tweemaal goed tegen Liverpool, maar kreeg de bal er niet in. Tegen Atalanta Bergamo lukte dat op het moment suprême ook niet. Drie nederlagen met 0-1; zoiets kan uiteindelijk geen toeval zijn. Tekortgeschoten. ‘Tussenjaar’.

Misschien verklaart die teleurstelling waarom we de titelqueeste die volgde toch net iets te normaal hebben gevonden, achteraf. Ajax nestelde zich in oktober aan kop en gaf die positie niet meer weg. Voor het eerst in jaren vertoonden de resultaten eigenlijk geen noemenswaardige ‘winterdip’.

Het geheim? Dat de ploeg geen boegbeeld van het kaliber Hakim Ziyech had, geen Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt, dat kon iedereen wel zien, maar verzaken deed Ajax (anders dan de luider geprezen ‘Class of 2019’) eigenlijk nooit. Twee nederlagen slechts, allebei vóór de jaarwisseling. PSV eindigde zestien punten achter Ajax.

Iets meer van die stabiliteit, focus en intrinsieke schaalhonger zou je het huidige Ajax gunnen. Neem een voorbeeld aan de groep van vorig seizoen, Ajacieden. Echt moeilijk kan dat nooit wezen, want (een enkele nieuwkomer daargelaten) waren jullie het potverdorie zelf.

