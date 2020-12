Nee, nou wordt ie mooi! Ome Joop heerst op sociale media

Verontwaardiging is het knalvuurwerk onder de menselijke emoties. Het begint met een onwelgevallige boodschap die via de ogen of oren naar binnen dringt en daar alle alarmbellen doet afgaan. Ergens in de buurt van de onderbuik wordt het lont aangestoken, waarna de drukgolf van de ontploffing via de luchtwegen een woedende weg naar buiten zoekt.

Nee, nou wordt ie mooi! Nee, nou wordt ie fraai!

Die laatste kreten zijn natuurlijk afkomstig van de onbetwiste kampioen van de verontwaardiging, Ome Joop, een van de sterren uit de Dik Voormekaar Show. In de populaire radioshow verzorgde de oude mopperkont een probleemrubriek, maar zijn grote aantrekkingskracht school in de zekerheid dat hij bij de minste of geringste aanleiding volledig over de rooie ging. Heerlijke radio was dat.

De digitale mens heeft veel weg van Ome Joop. De lopende band van het nieuws maakt allerlei emoties los bij met name de gebruikers van de sociale media, maar verontwaardiging is toch wel een dominante karaktertrek. Een losse opmerking in een praatprogramma, of een ongewenste reactie op een losse opmerking in een praatprogramma: er is weinig nodig om het lontje aan te steken.

Zijn al die mensen ook echt voortdurend boos? Ik geloof er niets van. Er zal hier en daar best iemand oprecht verontwaardigd zijn, maar de meeste woede lijkt vooral functioneel, een snelle steunbetuiging aan een gedupeerde persoon of groep, en een ferme waarschuwing aan het adres van de veroorzaker van het vermeende onrecht. Ik ben ziedend, dus houd daar onmiddellijk mee op!

De kans is groot dat, terwijl de digitale mens schuimbekkend in hoofdletters staat te tieren, zijn werkelijke ik op hetzelfde moment ergens in een gymzaaltje ontroerd zit te luisteren naar een blokfluitconcert van een kleindochter. Of in een restaurantje een zenuwslopende eerste afspraak heeft met een potentiële partner. “Wat leuk dat jij ook van tiramisu houdt. Hebben we toch iets gemeen!”

Dat op internet toch vaak voor de harde lijn wordt gekozen, heeft te maken met het ragfijne spel van de verontwaardiging. De kleine ontploffing doet een boekje open over de gemoedstoestand van de zender, maar eist meteen ook actie van de ontvanger. Die heeft klaarblijkelijk iets helemaal verkeerd aangepakt en zal nu snel over de brug moeten komen om de boel weer tot bedaren te brengen.

Verontwaardiging op internet is niet zelden kleuterdrift van volwassenen. Mogelijk stelt de technologie ons ooit nog eens in staat om echte verontwaardiging te onderscheiden van doen alsof. Dat de sensoren op de smartphone de hamerende vingers meteen aan een biotechnische sneltest onderwerpen en de uitslag als bijsluiter meegeven: bovenstaande woedende tweet is geschreven met een kalme hartslag.

En dan de verontwaardigde reacties op dat vertoon van valse verontwaardiging. Nee, nou wordt ie mooi! Nee, nou wordt ie fraai!

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

