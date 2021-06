Nee Jesse Klaver, niet het oppositievoeren heeft GroenLinks opgebroken

Wopke Hoekstra en Jesse Klaver hebben een goed gesprek gehad. In elk geval volgens Klaver, volgens hem smaakte het naar meer. Niet verrassend. Het was in de affaire Functie Elders een beetje verloren gegaan, maar in de vrijgegeven informatienotulen kwam ook Klaver er niet zo best van af. Het beeld dat bleef hangen, was dat van een politicus die voor de camera’s beweerde alleen samen met de PvdA en de SP in een Kabinet te willen stappen, maar binnenskamers nog net niet op zijn blote knieën smeekte om te mogen meeregeren.

Zelfs de vluchtelingenparagraaf zou deze keer geen breekpunt vormen, zo liet Klaver optekenen. Opvallend, want hij was in 2017 nog uit de formatie weggelopen omdat hij vond dat er op het gebied van asielbeleid een morele ondergrens was bereikt. Nu zei hij ‘niet van plan te zijn dat op te spelen’. Hij zou het ‘groot kunnen maken’, maar ging dat niet doen. Misschien was de morele grens in vier jaar wat verzakt, zoals een gemiddeld Amsterdams grachtenpand. Of misschien wijt Team Klaver het zetelverlies aan onzichtbaarheid in de oppositie en vreest het te verdrinken in een parlement met bijna twintig partijen.

Maar niet het oppositievoeren heeft GroenLinks opgebroken. Na het weglopen bij de formatie van 2017 was het de partij tenslotte nog een flinke tijd voor de wind gegaan. Het is eerder misgegaan omdat Klaver er daarna niet in is geslaagd een sterk, sociaal links verhaal te formuleren dat ook buiten de eigen bubbel resoneerde. Het is eerder misgegaan omdat links het volledig heeft laten liggen wat betreft het wezenlijk kritisch volgen van het coronabeleid.

In de eerste fase van de pandemie was de houding het kabinet niet voor de voeten te lopen nog wel te prijzen, maar toen duidelijk werd hoe langdurig en ingrijpend de crisis zou zijn, bleef het veel te stil. Of het nu ging om het invoeren van de avondklok, de gebrekkige steun voor zzp’ers, de geringe aandacht voor het lot van jonge mensen, links morde wat, maar ging veelal klakkeloos akkoord met de gevaren koers. En dat terwijl de lockdowns en maatregelen de toch al groeiende kloof tussen arm en rijk blootlegde en vergrootte.

De situatie schreeuwde om een autonoom, kritisch links geluid, zeker als alternatief voor het feitenvrije geraaskal aan de andere zijde van het politieke spectrum. Door op dit vlak geen fundamentele kritiek te durven leveren, werd het ook moeilijk nog gezien te worden als uitdagers van de status quo. Het eigen verhaal verdween in de mist.

Dat links is gedecimeerd, is het logische eindresultaat van decennia waarin systeemkritiek in het belang van de arbeidersklasse werd ingeruild voor het licht bijsturen van de heersende neoliberale filosofie. Ironisch genoeg lijken de PvdA en GroenLinks na hun verlies de tegenovergestelde conclusie te trekken. Aanschuiven in het ‘landsbelang’ is het motto.

Ploumen denkt kennelijk: Rutte II heeft de PvdA zó veel goeds gebracht, laten we het nog eens proberen. Klaver denkt: vluchtelingendeals met Turkije; in ruil voor een klimaatministerie valt er over te praten. Pragmatisch misschien, maar met wezenlijke verandering heeft het weinig te maken.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.