Nee JA21, discriminatie ís geen mening

Wellicht heeft u er iets van meegekregen. Er was afgelopen week gedoe binnen JA21. Er was een kritische brief, onenigheid (ruzie?) en toen een partijcongres waar onder andere werd gesproken over het CONCEPT ‘grondbeginselen’ van de partij.

Nou. Gaat u er maar voor zitten. Want vandaag zoom ik speciaal voor u even in op een ieniemienie tiny pietepeuterigheidje in de tekst die de basis moet gaan vormen voor deze partij, waarvan een van de leden (een waterschapsbestuurder) aangaf niet te begrijpen wat het betekende, en de meerderheid aangaf het sowieso niet te hebben gelezen. Het was dan ook geen onderwerp van discussie tijdens het congres.

Komt ie: JA21 is tegen de horizontale werking van onze grondrechten.

De belangrijkste eerste vraag nu is natuurlijk, wat bedoelt JA21 hiermee? Wat betekent dit? Kort gesteld staat hier dat JA21 vindt dat grondrechten slechts moeten worden gewaarborgd in kwesties waarin de burger tegenover de staat staat. Feitelijk om de burger te beschermen tegen de macht. Dus, de overheid mag niet discrimineren ten opzichte van de burger. Maar, zo vindt JA21, burgers moeten elkaar wél mogen discrimineren.

Anders gezegd: wanneer we het hebben over een horizontale werking van grondrechten, dan wordt daarmee bedoeld dat bepaalde grondrechten voor iedereen, ten opzichte van iedereen moeten gelden. Zeg maar de huidige situatie. De ingewikkeldheid is soms, dat verschillende grondrechten met elkaar kunnen botsen. Amnesty International legt dit als volgt uit: ‘Vaak leidt horizontale werking tot een conflict tussen grondrechten. Zo kan het weren van homoseksuelen als leerkrachten op christelijke scholen worden verdedigd vanuit het grondrecht op schoolkeuze volgens eigen religieuze opvattingen, maar botsen met het recht op vrijwaring van discriminatie.’

Het komt er dus op neer dat JA21 in de conceptversie van zijn grondbeginselen (die overigens is goedgekeurd door de leden als eerste opzet naar een definitieve versie, en waarvan niemand weet waar dit toe gaat leiden) stelt dat er gediscrimineerd zou moeten mogen worden, bijvoorbeeld op scholen. Uiteraard ingekleed met het argument vrijheid van meningsuiting, maar dat is natuurlijk het hele punt.

Discriminatie is geen mening, discriminatie is uitsluiting, is haat, is iets waarvan we juist hebben afgesproken dat we dat niet meer – nooit meer – willen. Discriminatie is: geen zwarten hier, geen Joden daar en homoseksualiteit is evil. Transgenders mogen niet voorlezen. Marokkanen, daar willen we er minder van. En moslima’s betalen een kopvoddentax. Jij mag niet in dit gebouw want je ogen zijn niet blauw.

En wij, witte mensen, want het zijn altijd witte hetero mensen, zijn beter, superieur en machtig en fuck jou in jouw bestaan. Eigen scholen. Eigen volk. Eigen alles.

En jeminee, nu lijkt het ineens alsof er een kern van het Forum voor Democratie in JA21 is gekropen.

Oh shit, dat is waar ook.

