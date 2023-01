Nee, Ajax, we weten echt wel wat voor jaar 2022 was

In een ronkend eindejaarsfilmpje probeerde Ajax kalenderjaar 2022 nog te verkopen als een jaar vol hoogtepunten. Ammehoela. We waren op 31 december echt nog niet vergeten wat voor Ajaxjaar 2022 was.

Ajax werd landskampioen, maar in de tweede seizoenshelft was een historische reeks Houdini-ontsnappingen in de slotminuten nodig om ‘Schaal 36’ in zicht te houden.

De finale om de KNVB-beker ging verloren. De strijd om de Johan Cruijffschaal ook. Na de zomer volgde de slechtste eerste seizoenshelft in jaren. In de Champions League struikelde Ajax over de eerste de beste horde (Benfica) en was de nieuwe campagne een soort wortelkanaalbehandeling: vier keer billenkoek, waarvan drie keer hard, met vijftien tegengoals van Liverpool en Napoli.

En dan hebben we het nog niet over de ‘affaires’ gehad waarmee het jaar begon (Overmars) en eindigde (Blind). 2022 was het Ajaxjaar van de schaamte (en de incompetentie, gezien de wijze waarop de club zich er rekenschap van gaf).

Nieuw jaar, nieuwe kansen, maar bij de start van 2023 is het geloof in een wederopstanding bij de gemiddelde supporter ver te zoeken. Zelfs de grootste optimisten houden er rekening mee dat de boel in januari en februari met geraas van de rails dendert.

Inzoomen op de lichtpuntjes dus maar. De ware opvolger van Nicolas Tagliafico is eindelijk opgestaan. Zijn naam: Francisco Conceição. Met voetbal heeft dat niets te maken (Tagliafico was linksachter, Conceição rechtsvoor), maar met stadionritueel des te meer.

Ajax heeft eindelijk weer een speler met een hoog rugnummer (35) én een koosnaam eindigend op een o. Stadionspeaker Rob van Rossum kan de opstelling eindelijk weer on a high note eindigen: ‘En met nummer 35: Chicooooo Conceição!’ Die koppen we er wel in, met een tribaal gescandeerd ‘Chicoooo, Chicoooo’.

Moet die kleine zaterdag wel in de basis staan, natuurlijk – en zelfs dát is bij Ajax momenteel niet zeker.

