In de trein op weg naar Groningen betrap ik mezelf voor de zoveelste keer op de gedachte dat die stad zo ver weg ligt. Een typisch voorbeeld van misplaatst Randstedelijk chauvinisme, want als echte Amsterdammer begint Oost-Nederland voor mij zo ongeveer ter hoogte van Abcoude. Het idee dat reistijd van ruim twee uur naar Groningen of Maastricht te vergelijken valt met een welhaast exotisch tripje is trouwens typisch Nederlands, want in andere landen deinst niemand ervoor terug een dergelijke afstand dagelijks heen en weer te forenzen. Kennelijk veroorzaakt de kleine omvang van ons land een abusief gevoel voor afstanden. Vanuit de perifere provincies wordt de afstand in kilometers trouwens een stuk minder heftig gevoeld, maar het gevoel van respectloze afstand tussen de dominante Randstedelingen en hun landgenoten des te meer.

Nederlanders zijn sowieso niet zo goed in geografie. Velen zullen zich nog de onvergetelijke uitzendingen herinneren van De Vakantieman van Frits Bom, waarbij Nederlanders die al hun halve leven op vakantie gingen aan de Costa del Sol met droge ogen hun verblijfplaats op een wereldkaart aanwezen in Oost-Timor of Madagaskar. Of die meenden dat hun camping op Texel toch echt in Nieuw-Zeeland lag.

De bolvormige wereld maakt het natuurlijk niet makkelijker. Zo denken veel Nederlanders dat New York ongeveer op gelijke hoogte met Amsterdam ligt, maar in feite ligt deze stad zuidelijker dan Barcelona of Athene. En het grootste deel van het winterse Canada ligt toch echt dichter bij de evenaar dan Noord-Frankrijk.

Een ander interessant fenomeen is de ongelijke bevolkingsdichtheid op diverse plekken in de wereld. Meer dan 90 procent van de wereldbevolking leeft boven de evenaar. Nederland is nog steeds het meest dichtbevolkte land van Europa (als je het Vaticaan niet meetelt), maar laat wereldwijd ongeveer 25 landen voorgaan, met name in Azië. Zo wonen er in Singapore en Hongkong ongeveer twintig keer meer mensen per vierkante kilometer dan in ons land.

Binnen een cirkel in Zuidoost-Azië die minder dan 10 procent van het wereldoppervlak beslaat, wonen meer mensen dan in de volledige rest van de wereld. Als je eens een reisje die kant op maakt, zul je Nederland niet snel meer vol (of zelfs druk) noemen. Suriname is overigens een van de dunst bevolkte landen ter wereld, met iets meer dan drieënhalve persoon per vierkante kilometer, honderd keer minder dan de bevolkingsdichtheid in Nederland.

De aarde is trouwens een van de kleinste bolletjes in ons zonnestelsel. Je kunt dan ook in een passagiersvliegtuig rond de aarde reizen in 45 uur (Phileas Fogg deed dat anderhalve eeuw geleden in 80 dagen, toen nog een recordtijd).

Dus hoewel Nederland kennelijk groot kan voelen, is de wereld maar klein.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.