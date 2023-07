Is het erg dat we nu een demissionair kabinet hebben?

Is het erg dat er dan niets gebeurt?

Ik geloof dat het mee gaat vallen.

Er kwamen al meer asielzoekers. Er komen meer asielzoekers.

Er werden al geen huizen meer gebouwd, er komen nu ook geen huizen bij.

De toeslagenslachtoffers bleven slachtoffers en ze zullen slachtoffers blijven.

Het ging al niet zo best met het onderwijs. Ook dat verandert niet.

Te veel stikstof? Hadden we al. Houden we gewoon.

Uitkopen boeren? Gebeurde nog niet, zal nu ook niet gebeuren.

Nederland in demissionaire staat zou weleens een rustig land kunnen worden omdat protesteren geen zin heeft. Tegen wie ga je tekeer? Tegen de minister? Die mag niets doen. Tegen de minister-president? Die mag ook niets doen. De enige reuring waarmee we te maken zullen krijgen, zijn de campagnes waar met nepnieuws nepnieuws wordt bestreden en waar nepvijandschap wordt geschapen. Kooigevechten in een rubberen kooi.

Men zegt dat het niet moet gaan om de poppetjes, maar ’s nachts, als niemand kijkt, worden er poppetjes eerst met spelden geprikt en daarna in het vuur geworpen. En ja hoor, het gaat wel om de poppetjes. We gaan nu drie maanden lang valse beschuldigingen horen. “Het was de fout van Mark. Nee, van Carola.”

Druk worden de doorgeroeste idealen weer opgepoetst. Politieke idealen zijn de bouwtekeningen van luchtspiegelingen. Het worden weer tijden van de kijftaal: “Mark, jij bent onmenselijk, een kindermoordenaar. Carola, jij bent naïef en laat je christelijke familiewaarden en -normen voorgaan, terwijl je weet dat je daarmee door die vluchtelingen in de maling wordt genomen!” Zo gaat het door.

Is dat erg?

Is het erg dat de kiezer geen PvdA meer voorgeschoteld krijgt omdat die geheel vrijwillig in het mes van GroenLinks is gelopen? De PvdA was een partij met een rijke traditie, met eigen rituelen, een eigen cultuur. Maar de partij heeft zich als een huurlingenleger aangemeld bij GroenLinks. Na de nieuwe verkiezingen is de PvdA nog een machtsfactor van een ballonnetje in de wind. Net als het CDA; het loophondje van Rutte heeft zichzelf ook een spuitje gegeven en zal straks alleen nog in de hemel van herinneringen bestaan.

Met Pieter Omtzigt hadden ze de kans veruit de grootste partij te worden.

Intussen wordt de oorlog in Oekraïne steeds gevaarlijker en de Russische dreiging met nucleaire wapens groter.

Wat doen wij als De Bom valt?

Nou, niks dus.

Maar beter ook.

