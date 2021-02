Natuurvrienden namen mij onder vuur als de Pol Pot van de tuinvogels

De winters zijn ook niet meer wat ze geweest zijn, dus als de eerste sneeuwvlok naar beneden dwarrelt, is het op de redactie meteen alle hens aan dek. De collega die over de infrastructuur gaat, neemt contact op met een euforische importeur van winterbanden, de redacteur gezondheid gaat na bij welke temperatuur het lichaam ophoudt te functioneren en de stagiair krijgt opdracht de voorzitter van de Friesche Elf Steden wakker te bellen met de vraag of hij al een datum heeft geprikt.

Ik verdiepte mij in het lot van de tuinvogels in de stad die onder een dik pak sneeuw wat eetbaars moeten vinden. Dat resulteerde in een artikel met behalve een aantal sombere bespiegelingen ook het advies om de natuur de helpende hand te bieden in de vorm van een schoteltje met suikerwater. Ik drukte met een voldaan gevoel op de zendknop: als maar de helft van de lezers het advies zou opvolgen, zou dat heel wat kleumende vogels het leven kunnen redden. Amsterdammer van het Jaar was misschien te veel gevraagd, maar een stadspenning zat er zeker in.

Het duurde niet lang, of de eerste mails kwamen binnen. Of ik helemaal gek was geworden. Wist ik wel wat er met vogels gebeurt als zij in de vrieskou een suikerbad nemen? Het verenkleed wordt een plakboel en van vliegen komt helemaal niets meer. Het is wachten op een ellendige dood, al dan niet in de vorm van een hongerige kat. De instructie uit het stuk om een omgekeerd kopje op het schoteltje te plaatsen om badderen te voorkomen, was de schrijvers klaarblijkelijk ontgaan. In de vierde woedende mail werd ik uitgemaakt voor vogelmoordenaar.

De journalistiek is niet voor bange mensen. Het is onze taak om het kwaad aan de kaak te stellen en dat betekent ook dat we soms op een teen moeten staan. Dat is onderdeel van het vak. Goed, soms staan we op de verkeerde teen, maar in die zeldzame gevallen bieden we ruiterlijk onze excuses aan. Daar hebben we zelfs een vaste plek voor, ergens achterin de krant. Maar dat ik nog eens onder vuur zou worden genomen door natuurvrienden als de Pol Pot van de tuinvogels, daar was ik eerlijk gezegd niet op voorbereid.

Ik ben er nog steeds niet gerust op. Ik heb alle mails beleefd beantwoord met een verwijzing naar het omgekeerde kopje, maar ik weet niet of dat afdoende is. Die dierenvrienden kunnen behoorlijk fanatiek zijn. Ik zal niet zeggen dat het allemaal potentiële boosdoeners zijn, maar als ik binnenkort levenloos in de polder word gevonden met een pindasnoer om mijn hals, zal dat niet met een verbaasde uitdrukking op het gezicht zijn. In de tussentijd heb ik twee goede voornemens gemaakt: denk aan het omgekeerde kopje en volgend jaar doe ik de importeur van winterbanden.

