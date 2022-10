Natuurlijk werd discussie over de moord op de Iraanse Mahsa Amini gekaapt door de hoofddoeklobby in Nederland

Het bloed van de Iraanse Mahsa Amini was nog niet opgedroogd, of de discussie over haar moord werd alweer gekaapt door − wat ik noem − de hoofddoeklobby in Nederland. U kent ze wel: vrouwen die in de media doen alsof de islamitische sluier alleen maar geweldig en gezellig is en door bijna 100 procent van de vrouwen vrijwillig gedragen wordt. Vrouwen die niet erkennen dat het voor een belangrijk deel ook verplicht is, vaak van kinds af aan, door de familie, via sociale controle van de geloofsgemeenschap en de geestelijken in de gebedshuizen.

Vrouwen die je nooit zult horen zeggen: ‘Ik draag hem weliswaar vrijwillig, maar voor velen is er inderdaad geen of weinig ruimte om hem af te doen, daar ben ik eerlijk over’. Vrouwen die nooit publiekelijk zullen erkennen dat mannen hem niet dragen, puur vanwege hun man-zijn en dat het daarom ontegenzeggelijk symbool staat voor de ongelijkheid van man en vrouw en voor de seksualisering van het vrouwenlichaam door het patriarchaat.

Vrouwen die nooit zullen zeggen: ‘Ik mag als vrouw geen geestelijke worden, want zelfs mét sluier van top tot teen kan ik nog mannen verleiden, volgens de regels. Die zichzelf tegelijkertijd − het is bijna lachwekkend − feminist noemen. Vrouwen die je nooit openlijk zult horen over de Lale Güls van deze wereld die nog in de kast zitten of over de strijd die in Iran gaande is. De stilte van de Marokkaanse en Turkse Instagram-feministen omtrent de gebeurtenissen in Iran was dan ook stuitend.

Tweede Kamerlid Fonda Sahla van D66 was de eerste om ons te waarschuwen voor iets wat mogelijk gevaarlijker is dan de dictatoriale onderdrukking en de moordende moellahs in Iran: islamofobie. ‘We moeten waken dat de gebeurtenissen in Iran niet nog meer gaan polariseren en plaatsmaken voor moslimhaat,’ zei ze in een verklaring.

Wat is dat toch met vrouwen die niet onvoorwaardelijk kunnen zeggen: ‘Dit is vreselijk, Iraanse vrouwen die vechten tegen de onderdrukking van de politieke islam en de verplichte hoofddoek verdienen onze steun ten volste’? Waarom moeten ze punten scoren voor hun eigen standpunt (islamofobie) over de lijken van die vrouwen? Wat houdt islamofobie eigenlijk in: dat je af en toe kritisch bent op de islam? Bestaat er ook christofobie?

Het deed me denken aan Farid Azarkan die na de dood van de Franse leraar Samuel Paty een petitie steunde om Mohammedcartoons en godslastering in het onderwijs te verbieden. Je kunt veel zeggen over islamitische politici zoals hij, ik vind ze af en toe zelfs goed, maar een fingerspitzengefühl voor timing ontberen ze volledig. Evenals progressieve waarden.

Het is vreselijk. Sybren Kooistra, de campagneleider van GroenLinks, volgde op Twitter: ‘Vrouwen in Iran strijden niet tegen de hoofddoek, maar voor vrijheid.’ Nee, meneer Kooistra, vrouwen in Iran verbranden hun hoofddoek en knippen hun haren af opdat ze die niet meer hoeven te bedekken voor de mannen. Je verbrandt niet je hoofddoek omdat je ervoor wil kunnen kiezen om hem te dragen.

Zeker, er bestaan vrouwen die hem zelf graag op willen doen, maar je hebt ook heel veel jonge meisjes van 7, 8 of 9 jaar met strakgespannen hoofddoekjes om en die hebben straks echt niet zomaar de keuze om hem af te doen.

D66 is een partij die bijna obsessief bezig is met individuele vrijheid, radicaal atheïstisch is, en bekendstaat om het verzet tegen conservatieve waarden. Behalve als het aankomt op de islam. Dan is de partij de grootste wegkijker.

