Natuurlijk vertegenwoordigen we niet álle Noorderlingen

Dit is de tijd van het jaar dat we nadenken over lijstjes. Beste series, beste boeken, beste albums, beste concerten. Voor mij persoonlijk zijn dat natuurlijk hele belangrijke lijstjes en over ieder lijstje apart kan ik een heel essay schrijven.

Maar dat gaan we niet doen.

Waar ik het wel graag over wil hebben, is het lijstje van bereikte prestaties van onze bewonersorganisaties Verdedig Noord en Red Amsterdam Noord.

We begonnen het jaar met onze tentoonstelling Welkom in de Noordside, in samenwerking met het Amsterdam Museum, nog steeds de zien aan de Amstel 51. In het kader van het honderdjarig bestaan van Noord hebben we tien Noorderlingen geportretteerd – ieder uit een ander decennium – die hun wensen en liefde voor Noord uitspraken op video.

We presenteerden de eerste versie van het Red Amsterdam Noord-boek aan de burgemeester en Aanpak Noord werd onderdeel van het Coalitieakkoord, dat overigens werd vernoemd naar een term die wij muntten: Solidaire Stad. De tweede versie van het boek presenteerden we in oktober.

Verschillende bewonerscommissies in Noord vonden aansluiting en steun bij Red Amsterdam Noord en voelden zich gesterkt tegenover hun woningcorporaties. Met Verdedig Noord organiseerden we in de Rietwijker de ene na de andere kinderactiviteit, blockparty, filmavond, kookmiddag, praatavond, etc.

We maakten connecties met steden als Nijmegen, Breda, Groningen maar ook Brussel, Helsinki, Istanboel, Antwerpen en Kopenhagen. We trotseerden de ene na de andere poging vanuit ambtenaren om ons te marginaliseren en te criminaliseren. En dat zullen we blijven doen, hoe achterhaald en lelijk de pogingen ook zijn.

De tijd heeft in ons relatief korte bestaan geleerd hoe mensen dichtbij de macht kunnen draaien. Daar waar eerst vrees en verdachtmakingen zijn, ontstaat na verloop van tijd vertrouwen en verbinding. Dus bij dezen toch ook echt een shout-out naar alle ambtenaren en bestuurders die wél onze beweging begrijpen en steunen, juist binnen hun soms zo frustrerende apparaat.

Wat we dus meer nodig hebben in het nieuwe jaar zijn dat soort ambtenaren. Wat echt niet meer kan in het nieuwe jaar is wantrouwen en onzekerheid verpakt in één van de meest ongeïnteresseerde en domme vragen ooit: “Maar vertegenwoordigen jullie wel alle Noorderlingen?”

Natuurlijk vertegenwoordigen we niet álle Noorderlingen, net zoals de gemeente dat ook nooit doet. Bijna 60 procent van de stemgerechtigde Amsterdammers stemt niet. Hoe haal je het dan in je hoofd om aan een groep bewoners – die nota bene strijden om de lokale democratie te verbeteren – die vraag te stellen?

Daarbij komt dat het plaatsvervangend gênant is dat een kleine groep oude, witte ambtenaren die vraag stelt aan een grote groep kleurrijke Amsterdammers vanuit verschillende lagen en leeftijden. Tot je je eigen representatie in orde hebt, begin niet tegen ons over vertegenwoordiging.

