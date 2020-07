‘Natuurlijk gaan we geen leprakolonie maken van de Wallen’

Scène: Twee centrumbewoners overwegen de politiek in te gaan.

“Ik denk dus dat dat alcohol­verbod niks heeft opgeleverd.”

“Ja… En ik snap het ook niet. Je mocht hier toch al niet drinken op straat?”

“In sommige straten niet nee, maar nu kun je het ook niet meer kopen. Bij winkels dan, wel gewoon bij cafés. Of als je vijf minuten verder doorloopt een willekeurige richting in.”

“Maar ludieke fallusbekers, slechte wiet, vieze plakwafels en alle andere dingen die zuiptoeristen zo leuk vinden mogen wel blijven?”

“Ja.”

“Ik snap er niks meer van.”

“Ik ben nog steeds vóór mondkapjes. Die toeristen zijn blijkbaar niet tegen te houden. Laat ze dan gewoon hun gezichten bedekken. Ik begrijp niet dat de gemeente daarin niet met de ondernemerslobby meegaat. Die hebben gewoon gelijk.”

“Maar kunnen we ze echt niet tegenhouden? Kunnen we ze niet weren?”

“Hoe zie je dat voor je dan?”

“Kunnen we niet gewoon een gebiedsverbod invoeren?”

“En hoe wilde je dat handhaven?”

“Nou gewoon, checkpoints en dan je paspoort laten zien of zo, en als je dan een buitenlan-…”

“Eh...?”

“Ja, nee, oké, nee, dat is fout natuurlijk. Maar is er echt geen manier om het centrum alleen toegankelijk te maken voor mensen die er wonen en werken?”

“En als je vriendin uit Oost dan bij je op bezoek wil?”

“Dan ga ik toch naar haar?”

“Maar wat dan als je in Oost woont en je bejaarde oma woont hier?”

“Dan moeten we voor die mensen een uitzondering maken….

“Uhu...’’

“Oké, oké, je hebt gelijk. Slecht idee….”

“Onuitvoerbaar!’’

“En als we het juist andersom doen? Alle toeristen in het centrum opsluiten en dan een soort eh… hoe heet dat… Een cordon sanitaire! Ja, een cordon sanitaire leggen en dan gewoon al die mensen elkaar lekker laten besmetten op de Wallen!”

“Hoor je jezelf? En wij dan? Waar moeten de bewoners dan heen? Moeten wij dan in een hotel zodat jij hier een soort middeleeuwse leprakolonie kan stichten?”

“En wie het overleeft krijgt een T-shirt met ‘Kamp Corona, Amsterdam 2020’ mee naar huis.”

“Pffff... En hoe komen die toeristen dan uiteindelijk weer naar huis? Met speciale shuttlebusjes?”

“Oké, oké, jeetje, nou sorry hoor! Ik ventileer ook alleen maar wat gedachten… Natuurlijk gaan we geen leprakolonie maken van de Wallen, maar we zijn toch aan het brainstormen?”

“Ja, nee, oké, je hebt gelijk. Maar zullen we wel iets meer bínnen de box blijven het komende kwartier?”

“Jeetje… is moeilijker dan je denkt, zo’n stad besturen.”

“Nou!”

Jessica Kuitenbrouwer (1993) is schrijver, ­columnist en audioproducer. Ze schrijft deze zomer over haar leven in de binnenstad.