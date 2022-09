Onlangs vertrok ik voor een filmproject naar Duitsland. We zouden een aantal dagen opnames maken voor een documentaire in de omgeving van Berlijn. De hoofdpersoon was Joods – net als ik. Op Schiphol waarschuwde mijn collega van productie ons: “Jullie moeten daar niet laten merken dat je Joods bent. Natascha, doe jij je davidster voor de zekerheid af?” Wat was dit nou weer voor overdreven bezorgd gedoe? Jaren geleden heb ik me voorgenomen om mijn identiteit nooit te verbergen, ik piekerde er dus niet over.

Die opmerking was ik al snel weer vergeten. Tót we op een middag aan het filmen waren bij de Sovjetbegraafplaats in Rathenow, een kleine stad op ruim anderhalf uur rijden van Berlijn. We hadden het inhoudelijke gedeelte van de opnames net afgerond (de hoofpersoon had verteld hoe zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Russen werd bevrijd), en de camera- en geluidsman waren nog bezig met wat losse shots van de graven. Wij gingen alvast op een muurtje zitten.

Plotseling zag ik vanuit mijn ooghoek een schim opdoemen. Het was een skinhead met nepdiamanten stekers in zijn oren. Zijn armen zaten onder de tatoeages, vooral afbeeldingen van doodskoppen, maar vlak bij zijn oksel zag ik een half verstopt hakenkruis. Voor ik er erg in had stond hij voor mijn neus; hij hield zijn gezicht zo’n 5 centimeter van het mijne. “Was machen Sie hier?” zei hij op dreigende toon. Ik probeerde niet in paniek te raken. In plaats daarvan draaide ik mijn hanger zo subtiel mogelijk om, zodat die onzichtbaar werd.

Hij kwam nóg dichterbij en zei iets over nazi’s. Gelukkig bleef de hoofdpersoon kalm. Hij antwoordde: “Aber wir sind keine Nazi’s.” Daarop antwoordde de skinhead: “Nein, aber ich schon.” Hij uitte het vermoeden dat we van die vieze Joden waren die filmden op een Duitse begraafplaats om leugens over de ware nationale helden te verspreiden. Ik zag dat hij enkele keren in de achterzak van zijn sportbroek graaide. Zou hij een mes bij zich hebben?

“Dit is helemaal geen Duitse begraafplaats, maar een Russische,” hoorde ik de hoofdpersoon uit de film uiterst kalm zeggen. De skinhead raakte hier duidelijk van in de war. Ik bedacht een leugentje om bestwil: “We maken een film over de oorlog in Oekraïne.” De neonazi keek me nog één keer vuil aan, maar liep daarna tot mijn verrassing weg. Al telefonerend verdween hij in de naastgelegen flat.

We riepen de rest van de crew. Een minuut later scheurden we weg in de auto. Zodra ik was gekalmeerd, draaide ik mijn davidster weer om. Ik dacht aan extreemrechts in Nederland. De opkomst van deze beweging alarmeert me. Toch heb ik hier gelukkig nog nooit een échte neonazi ontmoet. En ik hoop met heel mijn hart dat het ook zo blijft.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.