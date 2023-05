Naïef natuurlijk, maar ik zie patiënten als mensen die hulp nodig hebben

Als net afgestudeerde internist moest ik me melden bij de manager. Na een overvolle polikliniek liep ik naar de directievleugel, makkelijk te herkennen want de enige plek in het ziekenhuis waar chic tapijt ligt. En waar de deur op slot was, wellicht om de kwetsbare directeuren te beschermen tegen de boze buitenwereld. Dat zouden ze misschien beter op de spoedeisende hulp kunnen doen.

Nog nahijgend van een superdrukke ochtend kwam ik binnen bij de directeur die vroeg of ik hard gewerkt had. Ik antwoordde bevestigend. Doordat er al een tijdje een groeiende lijst wachtende patiënten was, had ik een flink aantal van de urgentste gevallen boven op het normale schema laten bijboeken.

“Dat is precies waar ik het met je over wilde hebben,” sprak de manager een tikje bestraffend, “je moet ophouden met die overproductie.”

Ik herinner me dat ik bijna van mijn stoel viel van verbazing. Ik had niet onmiddellijk een complimentje verwacht omdat we enthousiast veel extra patiënten hadden geholpen, maar een berisping was wel weer het andere uiterste. En los daarvan raakte het woord ‘overproductie’ mij als een horzelsteek.

Naïef natuurlijk, maar ik zie patiënten namelijk als zieke mensen die medische hulp nodig hebben en niet zozeer als productie-eenheden. Overproductie roept bij mij eerder associaties op met doorgedraaide komkommers dan met urgente patiënten.

De directeur bedoelde natuurlijk dat we meer patiëntenzorg deden dan was afgesproken met de zorgverzekeraars en dat daarvoor dus kosten werden gemaakt waar geen inkomsten tegenover stonden. Desalniettemin vond ik het woordgebruik tamelijk schokkend.

Het incident staat niet op zichzelf. Tegenwoordig wordt alles in productie-eenheden uitgedrukt. Of het nu gaat om studenten en diploma’s op de universiteit, hoeveel kinderen jeugdzorg krijgen of capaciteit voor demente ouderen bij de dagbesteding, we noemen het gewoon productie. Lekker technocratisch ook. Dan hoef je niet zo hard na te denken over de menselijke kant, zorgen en emoties die zich achter die kille cijfers verschuilen.

Het bontst maakt de staatssecretaris van Asiel en Migratie het in zijn onlangs verschenen Meerjaren Productie Prognose (MPP). Dat gaat niet om het aantal koekjes dat de fabriek verlaat, maar is een voorspelling van het aantal asielzoekers dat de komende jaren naar Nederland komt. Of – volgens de staatssecretaris– ‘een periodiek overzicht van ambtelijke prognoses voor uitvoeringsdiensten in de migratieketen’.

Hier worden mensen mee bedoeld die de halve wereldbol over vluchten en berooid met nauwelijks een draad aan hun lijf Nederland binnenkomen. Maar ja, als je ze comfortabel productie-eenheden noemt kun je makkelijker je ogen sluiten voor het menselijk leed dat erachter zit.

Het gebruik van termen als productie zorgt ervoor dat de menselijke maat bij maatschappelijke problemen en maatregelen volledig buiten beeld raakt. Het kost helemaal niks om dat soort termen definitief niet meer te gebruiken.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.