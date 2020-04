Naïef: denken dat zelfs Trump zich niet uit deze crisis zou kunnen bluffen

Deze week opperde president Trump dat coronapatiënten zich misschien kunnen injecteren met bleekmiddel. Zelf injecteert Trump zich al jaren met bleekmiddel: zijn gebit, zijn haren, zijn hersenschors. En het is inderdaad briljant wat hij zegt: als je maar genoeg bleekmiddel in je aderen spuit, dan zul je niet doodgaan aan corona. Waar je wel aan zult doodgaan, dat is een fles bleekmiddel in je donder, maar daarmee zal jouw dood tenminste niet meetellen in de coronasterftecijfers en dat komt Trump niet slecht uit.

Nooit, nee nog geen enkele keer, heeft hij tijdens zijn persconferenties ook maar enig blijk van medeleven getoond richting de nabestaanden van de vele coronadoden in zijn land. In plaats daarvan schept hij op over zijn kijkcijfers en vernedert hij de artsen, die hem met knikkende knieën flankeren en bij wie het schaamrood inmiddels permanent op de kaken staat gebrand.

Het was naïef van mij om te denken dat zelfs Trump zich niet uit deze crisis zou kunnen bluffen. Dat hij voor één keer in zijn leven zijn politieke merk van paranoia, vijanddenken en narcisme zou ­moeten laten varen. Omdat dit virus zich, anders dan ongeveer elke Republikein in Amerika, niet gedraagt als een gedwee slaafje dat alles doet om Trumps ziekelijke honger naar aanbidding te stillen.

Het virus raast door Amerika als nergens anders. Maar narcisten kunnen hun ego niet opzijzetten. En dus twitterde Trump – uiteraard in kapitalen, als je drie jaar oud bent en net kunt praten, dan doe je dat voortdurend luidkeels – dat de staten uit de lockdown moesten worden bevrijd. En zoals dat in een sekte gaat, de mensen luisterden naar hun oranje geverfde Bhagwan. Ze pakten hun machinegeweren en bestormden de overheidsgebouwen van hun gouverneurs om te demonstreren tegen het beschermen van hun eigen levens. Blijven leven is leuk, maar een kleurspoeling voor je uitgroei nog net iets belangrijker, anders lig je straks zo stijlloos in je kist.

Tegen de zorgmedewerkers die zwijgend de weg blokkeerden, riepen Trumps discipelen: ‘Go back to China! With your Chinese virus!’ en laten we hier nu niet meteen weer over racisme beginnen, of weet je wat: laten we het eigenlijk maar wel doen. Dit zijn mensen die zelfs tijdens een pandemie staan te juichen dat hun president geen noodhulp verschaft aan Amerikanen van wie de partner een immigrant is. Mensen die vervolgens met een agressie, waarvoor elke zwarte Amerikaan al tien keer zou zijn doodgeschoten, met een AK-47 tegen een Aziatisch-Amerikaanse verpleegkundige staan te schreeuwen dat hij moet oprotten naar een land waar hij nooit is geweest. Lang leve The Land of the Free.

Ook nu nog is de kans levensgroot dat Amerika in november de man herkiest die zijn volk adviseert om bleekmiddel in hun aderen te spuiten. Zoals ook in Brazilië nog altijd miljoenen aanhangers geloven in Trumps politieke neef Bolsonaro, al zijn de scheuren in diens geloofwaardigheid gelukkig wat zichtbaarder.

Ik kijk naar die twee landen en dan naar Nederland. Ook hier vindt een politiek debat plaats over het coronabeleid en is er alle ruimte om elkaar de maat te nemen. Maar ik hoef er gelukkig nooit aan te twijfelen of de regering zich laat leiden door feiten en wetenschap. Ik hoef niet bang te zijn dat onze premier doelbewuste escalatie en desinformatie inzet ter bevordering van zijn eigen herverkiezing. En er is geen oppositiepartij die zijn kritische aanhang met machinegeweren naar het Binnenhof stuurt.



Kortom: gezegend zijn wij, om tijdens deze pandemie, in dit land te leven.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in Het Parool.

Reageren? j.fretz@parool.nl.