Naast me spetterde er een kwakje op de stoeptegels.

Beeld Sjoukje Bierma

Het gevaar komt niet alleen van voren en van opzij op de hoeken en kruispunten van Amsterdam.

Ik fietste parallel aan het Oosterpark naar het kruispunt met links op de hoek Bar Bukowski. Ik moest rechtsaf, voor het OLVG langs.

Het was vroeg in de ochtend, boven het gras van het park hing nevel. Maar helaas geen witte wieven te bekennen.

Ik naderde de hoek, nog ongewis van wat stond te gebeuren. De hoek was me nooit zo opgevallen, de hoek en ik hadden nog geen geschiedenis met elkaar.

Bukowski, met de beste cinnamon rolls van de stad, was nog niet open. Ik had graag iets uit de prachtboeken van Bukowski willen citeren, maar er schoot me niets te binnen.

Vlak voor ik rechtsaf kon slaan, hoorde ik een massaal gefladder van vogels. Nooit eerder gehoord.

Hier zitten zwaluwen en halsbandparkieten.

Wie deze hoek kent, zeg ik nu, weet ook de kleur van die hoek.

Wit.

Vogelpoepwit.

Hier wordt ontzettend veel gescheten. Het is, zeg maar, de plaskrul van de vogels.

Er staan daar tegen het parkhek drie fietsen die nooit meer worden opgehaald. Ze zitten al flink onder de witte drek en zullen over niet al te lange tijd volledig zijn ingekapseld, om als fietsmummies te blijven staan voor ze door gemeentewerkers worden afgevoerd.

Maar goed, boven me dus gekrijs en gefladder, en ik die afsloeg.

Tegelijkertijd de angst.

Oudste Dochter is een keer ziedend thuisgekomen.

“Eén vogel!” riep ze telkens. “Eén vogel! En die poept precies op mijn hoofd.”

Waarna ze zo lang onder de douche verdween om haar haar te wassen, dat ik me zorgen maakte of er wel iets van haar haar over zou blijven.

Hier vlogen tientallen, honderden vogels.

De meeste vogels laten het lopen als ze vliegen.

De dreiging kwam op deze hoek nu dus van boven.

Ik had een zwart jasje aan. Waar je alles op ziet. Ik had helemaal geen zin in een witte flats op mijn jasje.

Hoe moest ik fietsen. Slalommend? De stoep op om dicht langs het hek te fietsen?

Dat ik hier over nadacht op een dinsdagochtend. Terwijl ik het vege lijf probeerde te redden voor een mogelijk bombardement van een vlucht zwaluwen en halsbandparkieten.

Ik fietste op goed geluk maar gewoon door.

Ik voelde niets.

Naast me spetterde er een kwakje op de stoeptegels.

Toen was ik voorbij de losplaats.

Ik stopte toch, trok mijn jasje uit en constateerde dat er niet op gepoept was. Wel zag ik een andere vlek, die ik echter niet thuis kon brengen.

Ik keek achterom.

Sinds kort weet ik het. Dit is de witste hoek van Amsterdam.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.