Na Zwarte Piet is Sinterklaas ook al uit het straatbeeld verdwenen

‘Is het je ook opgevallen? Overal is extremisme in de samenleving.”

“Je duidt op dat onderzoek van de Universiteit Groningen dat er in Noord-Nederland sterke gevoelens van anti-overheidsextremisme leven? Het is vooral tegen de Randstad gericht, begrijp ik.”

“Ja, en ik begrijp ze. Noord-Nederland is als je tante Jo die steeds weer een nieuwe erge ziekte heeft. Na de griep moesten haar eierstokken weg. Dan weer een gebroken been, daarna fistels in haar baarmoeder… Dan verlies je je levensvreugd en ga je naar alternatieve artsen.”

“Zeg je nou dat Noord-Nederland ziek is?”

“Nee, dat ze geplaagd worden. De ene plaag na die andere. Aardbevingen, bedreigde boeren, windmolens…”

“Waarom word je dan extremist?”

“Wat is een extremist? Dat is iemand die geweld wil gebruiken omdat hij denkt dat dat de enige oplossing is.”

“Maar dat is wat ik bedoel. Ik zie de donkere wolken van geweld naderbij komen. Niet alleen vanuit het noorden. Maar de harde toon van Matthijs van Nieuwkerk tegen zijn redacteuren, de opvattingen van het FvD, het grensoverschrijdende gedrag van bekende Nederlanders van wie men vindt dat ze toch al een lekker leventje hebben… Dat is het infuus waardoor kwaad bloed in de aderen komt.”

“En weer de zwartepietendiscussie.”

“Ja, het voelt als het afpakken van een traditie en van een ritueel. Men ziet niet alleen Zwarte Piet verdwijnen, maar ook Sinterklaas. Die is al uit het straatbeeld weg. Pak mensen tradities en rituelen af en er ontstaat woede. Daarom begrepen de Romeinen al dat een overwonnen volk zijn eigen godsdienst moest behouden. Daarom kennen wij godsdienstvrijheid. Sinterklaas en Zwarte Piet zou je als een denominatie kunnen zien van de kerk. Het afpakken van Zwarte Piet voelt aan als het bespotten van de Goedheiligman, de Heilige Klaas.”

“Maar jij bent toch ook om?”

“Met tegenzin, uit maatschappelijke beleefdheid, omdat ik geen geloof heb en omdat het me weinig kan schelen welke kleur Piet heeft. In de jaren zeventig werden mensen woedend omdat katholieken zeiden dat God blank was. Ik heb daar erg om moeten lachen. Ik zei dan altijd dat ik zeker wist dat God een indo was.”

“Maar mensen worden er agressief en gevaarlijk door.”

“Ja. Natuurlijk. Ik geloof niet in God, maar wel in vrijheid. Pak mij die af en ik word ook agressief.”

“Intussen komen die donkere wolken van agressie steeds dichterbij…”

“Komt door het klimaat.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

