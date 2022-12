Nou vooruit dan maar. Mijn eindejaarslijstje.

Beste chips: paprika. Het zegt verder niets, want paprika is al 61 jaar mijn favoriete smaak chips. Ik at het voor het eerst op de arm van mijn moeder. Ingezonden brieven dat paprikachips toen nog helemaal niet bestond ga ik negeren. Niemand neemt mij dat beeld af: mijn nog levende moeder en ik langs een honkbalveld en ik met mijn armpje tot aan de oksel in een zak chips.

Nog eentje dan, anders is het geen lijstje. De beste muziek werd dit jaar gemaakt door Field Music. Het is een eenmansband en de man die mij de laatste maanden van het jaar verpletterde met een vernietigend gebrek aan levenslust heet Kevin Patrick Sullivan. Zijn laatste album heet Grow your hair long if you’re wanting to see something that you can change en daarmee vat hij zijn leven eigenlijk wel in één zin samen.

Het is een van de donkerste platen die ik ooit heb gehoord. En ook een van de langzaamste. Tot drie maal toe zette ik de lp op – ja een lp, ik wilde Kevin Patrick Sullivan zijn werk stevig met twee handen aan de randen van zijn hoes beet kunnen pakken en de teksten meelezen – en dacht ik dat er iets mis was met mijn beleving van tijd. Het eerste liedje begint met alleen langzame drums en het voelt alsof er tussen iedere tik een wasje kan worden gedraaid.

Maar daarna begint het. Die stem en die teksten. Er is geen enkele hoop. Wij leven en Kevin Patrick Sullivan leeft, maar hij doet dat met walgende tegenzin. Op twee wanhopige pogingen tot liefdesliedjes na is de plaat één lange smeekbede aan een onbekend iemand om hem de kracht te geven een eind te maken aan zijn leven.

Na iedere luisterbeurt ben ik een paar uur verdrietig. Wat erg voor die jongen dat hij nog leeft. De titels van de eerste drie liedjes zijn: Always emptiness, Weekends en I had a dream that you died. In het laatste liedje zingt Kevin: ‘I had a dream that you died. Somehow made it about me.’

Zelfs in zijn slaap droomt hij van zijn dood.

Daarom ervaar ik deze plaat als een wonder. Niet een godswonder, want dat bestaat niet. God zou er allang iets aan hebben gedaan. Maar dat deze wonderschone, goudeerlijke, tragische plaat is gemaakt, hebben we te danken aan Kevin zelf. Dood willen en dat alleen muziek je nog levend houdt.

Iemand gunnen dat hij snel sterft – als muziek dat gevoel kan oproepen, kun je spreken van een meesterwerk.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.