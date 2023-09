Na Fortuyn, Wilders, Baudet en Van der Plas hebben we nu weer een verlosser gevonden

Natascha van Weezel. Beeld Artur Krynicki

De peilingen liegen er niet om: als er nú verkiezingen zouden worden gehouden, wordt Pieter Omtzigt de grootste. Nieuw Sociaal Contract komt volgens I&O research uit op 31 virtuele zetels. Daarna volgen PvdA/GL, VVD, PVV en BBB.

Uiteraard kan er tot november nog veel gebeuren, maar Omtzigt lijkt me behoorlijk kansrijk. Het boek dat hij twee jaar geleden schreef voert opeens de Bestseller 60 aan en duizend kandidaten hebben zich reeds gemeld voor een plek op de NSC-lijst. De politicus is niet weg te denken uit de media en vrijwel iedereen spreekt positief over hem. Deze ‘Omtzigtmania’ past in een politieke trend die aan het begin van deze eeuw ontstond: Nederland zoekt een verlosser.

De eerste ‘verlosser’ kwam in de vorm van Pim Fortuyn. Binnen een mum van tijd raakte half Nederland idolaat van de kale, homoseksuele professor met zijn twee hondjes, boude uitspraken en dandyachtige pakken. Niet alleen zijn flamboyante verschijning maakte hem populair, ook de context waarin we leefden: veel mensen waren bang door 9/11. Daardoor werd het thema ‘vrijheid van meningsuiting’ opeens populair. Men meende dat Pim ‘durfde te zeggen wat iedereen dacht’. Een ware verlosser bleek Fortuyn niet. Misschien was de politieke geschiedenis anders gelopen zonder die vreselijke moord. Nu verdween de LPF na enkele jaren weer van het toneel vanwege intern gerommel.

Ook Geert Wilders leek een gooi naar het ‘verlosserschap’ te doen. Maar tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 werd hij totaal overschaduwd door de jonge conservatief Thierry Baudet. Men was onder de indruk van zijn jeugdige uitstraling, provocaties én tegendraadsheid. Nederland besloot massaal dat dit dé ideale combinatie van eigenschappen was voor onze nieuwe leider. Forum voor Democratie werd vanuit het niets de grootste partij. Erg lang duurde Baudets succes echter niet, want bij die ‘frisse tegendraadsheid’ bleken ook complottheorieën en antisemitische incidenten te horen.

Maar geen zorgen, daar was Lientje al. Een ‘gezellige vrouw’ die voor de ‘gewone man’ opkwam en van ludieke acties hield – zoals met de tractor naar het Binnenhof. “Natuurlijk”, riep men in groten getale. “We moeten opkomen voor de boeren, die zo geplaagd worden door de elitaire Randstad.” Dit keer werd BBB vanuit het niets de grootste.

Nu is daar dus alweer het allernieuwste exemplaar: Pieter Omtzigt. Een hardwerkende politicus die bekend werd door zijn rol in de Toeslagenaffaire. Een waar symbool voor de breuk met het jarenlange neoliberale beleid van de VVD. Nederland weet het zeker: eerlijkheid is precíes wat we nodig hebben.

Het fenomeen van ‘de verlosser’ fascineert me. Kennelijk zoeken we als land steeds wéér iemand die ons moet redden. Iemand die ons aan het handje neemt en ons door de sterk geïndividualiseerde maatschappij leidt. Het probleem is alleen dat verlossers niet bestaan. Geen enkel persoon kan álles oplossen. Dat zullen we als samenleving toch echt met elkaar moeten doen.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

