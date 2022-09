Na een halfuurtje stond daar dan mijn ‘nieuwe’ wondvrije Nockeby

Dat is geen geheimtaal, Nockeby, maar blauwgele praat.

Nee, geen Oekraïens.

Ikea’s.

De Nockeby is een bank.

In mijn huiskamer staat een driezitter met chaise longue (links).

Heerlijke bank.

Heel erg donkergrijs.

Wijnvlekken, gemorst eten, en de pootafdrukken van de hond worden door de stof naar een duistere diepte meegezogen zonder sporen achter te laten.

Een paar weken geleden draaide ik de bank in de winterpositie. Van de cv af en meer de kamer in zodat de warmte zich goed door de woonkamer kan verspreiden. (Dat deed ik overigens al voor de gasprijzen de hoogte in stuiterden.)

Maar toen kwam ook ‘de wond’ weer tevoorschijn.

De plek die door rode kater Peer te grazen is genomen. Voor we de kat doodsbang maakten door alleen maar een waterverstuiver te laten zien, had hij een kant van de bank al met zijn nagels zo bewerkt dat witte kapok tevoorschijn was gekrabd. (Peer heeft het bij andere mensen erg naar zijn zin. Als hij ons ziet, doet hij alsof hij ons niet kent.)

Als je de kamer in zou komen, zou je meteen recht in die gapende wond kijken.

Beetje armoedig.

Een eerste winter keken we eromheen. Maar nu vonden we het toch bijzonder lelijk.

Gelukkig verkoopt Ikea, zonder meteen een nieuwe bank te hoeven kopen, ook hoezen voor de kussens en het onderstel. Even bestellen.

Precies.

De Nockeby was uit het assortiment genomen. En dus ook de hoezen.

Natuurlijk, waarom deze bank niet meer aanbieden en die andere 576 lelijke banken wel? (Ik ken fervente Nockebyfans.)

Het waarom-moment van het jaar.

Op het internet vond ik een firma die Ikeahoezen namaakt. Ook die van de Nockeby. In allerlei kleuren en van verschillende stoffen. Ergens in Litouwen.

Ik bestelde, en stuurde ze ook weer terug naar de stad Šilalė. De hoezen zaten te slobberig om de kussens, en de kleur en de stof kwamen ook niet helemaal overeen met hoe ik het op het plaatje zag.

We draaiden de bank toch de kamer in.

De open wond staarde me elke keer als ik binnenkwam nadrukkelijker dan anders aan.

Wat te doen?

Gelukkig was daar J. uit Hengelo. Die op Marktplaats een doos hoezen voor de Nockeby driezitsbank chaise longue (links) had staan. In de originele Ikeaverpakking.

Op de foto’s zag het er allemaal goed uit. Hij wilde het pakket best opsturen.

Ik vertrouwde erop, overbood, maakte het geld en de portokosten over, en hoopte.

Twee dagen later ging ik een partij vrij worstelen aan met de Nockeby.

Ouwe zooi eraf en de nieuwe hoezen eromheen.

Slechts eenmaal stopte ik het verkeerde kussen in een hoes zodat ik alweer bijna moord en brand wilde schreeuwen. Maar na een halfuurtje stond daar dan mijn ‘nieuwe’ wondvrije Nockeby.

Mooi, maar ook heel erg smetteloos en lichtgrijs. (Ik dacht een donkere stof in de doos te hebben gezien op de foto.)

Een bank om alleen een glas water op te drinken. Een bank waar je elke schilfer en elk (neus)pulkje loepzuiver op zou zien.

Het zag er zelfs zo modern uit dat ik overwoog een nieuwe bril te kopen met een rood montuur. Een lichtblauwe lamswollen pullover met V-hals.

En een bijpassende hondenmand.

m.moll@parool.nl.