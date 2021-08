Na de medaillewinst: ‘Wat is wraak toch mooi. Wat geeft dat een prachtig plaatje op tv’

‘Het is een jongensboek hè?”

“Of een meisjesboek, dat mag ook.”

“Nou ja, een gender neutraal avonturenboek dan, maar wat spannend.”

“Ja, ik heb erg moeten huilen.”

“Ze komt van ver.”

“Van heel ver. Kippenvel. Huilen.”

“Zo mooi, kijk eens naar die emotie.”

“Daar hou ik van, die emotie.”

“En daar zijn de ouders. Kijk eens naar hun emotie.”

“Het zijn de stiefouders.”

“Ja, wat een emotie. Laat de tranen maar stromen. Wat een schitterende televisie is dit. Huilen, huilen. ”

“En in die rolstoel, dat is het zusje.”

“En kijk die eens huilen… Dit is wat je wil zien. Wat schitterend. Wat moet er door haar heengaan?”

“Misschien gaat er door haar heen: daar had ik kunnen staan, als mijn zuster dat ongeluk niet had veroorzaakt.”

“Misschien is het daar nu niet het moment voor. Wat een mooi plaatje is dit, iedereen in tranen. Maar wat is dat?”

“Dat zusje in die rolstoel probeert de medaille van de nek van haar zuster te trekken.”

“Wat een prachtige tv.”

“Oprechte woede.”

“Wat een emotie.”

“Haat. Wat is dat toch mooi om te zien. Echte haat.”

“En al die tranen.”

“En dan die broer, met die vlag.”

“Ook tranen in zijn ogen.”

“Hij zoekt wraak.”

“Ook al op de medaillewinnares. Zijn zusje…”

“Wat is wraak toch mooi. Wat geeft dat een prachtig plaatje.”

“En het mag ook. Je mag nu ook jaloers zijn.”

“Kijk dat broertje eens schoppen.”

“Schitterende televisie.”

“Hij heeft ook een mes bij zich.”

“Pure emotie. Die ouders die nu ook met elkaar op de vuist gaan. Jarenlang heeft moeder moeten zien hoe vader zich alleen maar met zijn dochter bezighield.”

“Ja, ze komt van ver.”

“Vader is vrijgesproken. Dat herinneren we ons allemaal nog.”

“Vormfouten… Maar inderdaad… Kijk die broer eens tegen het hoofd van zijn vader schoppen.”

“Samen met moeder. Schitterende televisie. Wat een passie.”

“Dit is inderdaad passie.”

“Kan jij nou analyseren hoe belangrijk je omgeving is.”

“Ja, heel belangrijk.”

“Ja, en dan op zo’n moment komt het er allemaal uit.”

“En dat mag ook. En dan krijg je deze schitterende plaatjes.”

“Moeder en dochter worden nu verzorgd door de ambulancebroeders.”

“En terecht. Wat een passie. Is sport eigenlijk wel mogelijk zonder passie? Wat denk jij?”

“Ik denk dat het niet mogelijk is… Je moet er ook veel voor opgeven.”

“Haar stiefvader en zij hebben de hele familie er voor opgegeven, is het niet? ”

“Schitterende tv!”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.