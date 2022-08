‘Na al die tijd van vrede, wordt het weer tijd voor oorlog,’ zegt de historicus

‘De maan beweegt gemiddeld iets verder weg van de aarde,” zegt de natuurkundige, “daardoor draait nu de aarde iets langzamer en raakt de mens overstuur. Dat is waarschijnlijk de reden dat we nu diverse crises hebben.”

“Nee. Het is in feite de normale gang van zaken,” zegt de historicus. “Na al die tijd van vrede, wordt het weer tijd voor oorlog.”

“Het is het klimaat. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen?” zegt de bioloog. “Als we elke dag praten over het weer en we zien het steeds heter worden, dan heeft dat effect op onze psyche. We worden heethoofden. Dat moet er ergens uit.”

“Het is het ongebreidelde kapitalisme. We willen meer, meer, meer. Dat kan niet, want dan komt er ergens minder, minder, minder. Dat pikken mensen niet meer. Dat zie je wereldwijd,” zegt de Marxistische econoom.

“Het is de druk om steeds maar weer te presteren, daardoor raakt iedereen overspannen en worden de lontjes kort. Dat zie je overal,” zegt de psycholoog.

“Het komt door de tweedeling op alle fronten. Dat is een internationaal probleem,” zegt de socioloog.

“Jongens, de geopolitieke kaart is aan het verschuiven. Het centrum wordt China. De negentiende en twintigste eeuw zijn definitief voorbij,” zegt de politicoloog.

“Als je de wereld laat leiden door clowns, moet je het niet vreemd vinden dat de aardkloot een circus wordt waar niets te lachen valt,” zegt de columnist.

“Je kunt niet ontkennen dat we sinds Nietzsche God aan het doodverklaren zijn. Dan komt er een moment dat God boos wordt,” zegt de theoloog.

“De hel, dat zijn de anderen en dat zijn dit keer de waarheid en de leugen samen,” zegt de filosoof.

“Gerard Joling, wat is jouw analyse van de toestand in de wereld?” vraagt de televisiepresentator.

“Dat kan je beter aan Gordon vragen,” zegt de zanger. “Het komt door een stel randdebiele kermisklanten die zo snel mogelijk dood moeten,” zegt Maarten van Rossem.

“De meeste problemen komen door een verkeerde ademhaling,” zegt de yogalerares.

“Het is een reactie op honderden jaren koloniaal bestuur waar donkere mensen werden onderdrukt,” zegt een Bij1-lid.

“Het komt doordat de mensen geen voeling meer hebben met die natuur,” zegt het GroenLinkslid dat op de Herengracht woont en nog steeds vloekend aan het rondrijden is omdat ze haar auto niet kwijt kan.

“Het komt door mensen die Zelenski en Soros heten,” zegt de antisemiet die ontkent dat te zijn.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.